Giornata all’insegna della moda per Chiara Ferragni: l’outfit scelto per l’occasione non poteva che essere meraviglioso.

Chiara Ferragni ha trascorso una fantastica giornata: stando a quanto si legge nella sua didascalia, la meravigliosa influencer ha partecipato ad un evento importante per la sua famiglia. “Primo evento al Fashion Week di Milano celebrando il brand di mia sorella Valentina“, si legge.

Per l’occasione così speciale, la moglie di Fedez non poteva scegliere un outfit migliore di questo. La fotografia che ha postato ha già fatto il giro del web. Come al solito, tutti gli utenti non sono particolarmente felici dei suoi scatti. Da un lato c’è chi la elogia fino allo sfinimento, dall’altro c’è chi la critica in maniera esagerata. “Sei una mamma, non ti vergogni?”: è questo uno dei commenti che viene adocchiato più spesso sotto ai suoi post. Chiara però non ha colpe: è una donna bella e avvenente, e per questo i suoi scatti piccanti mandano in tilt Instagram.

Chiara Ferragni, vestitino cortissimo e calze a rete: uno schianto

Per vedere la fotografia da capogiro di Chiara Ferragni, vai su successivo.