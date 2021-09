“La musica sta seduta” costretta a guardare, ma non più inerme stavolta: giunge la risposta di Giuseppe Conte in seguito ai comizi e alle polemiche.

Una risata, presto considerata “invadente” da alcuni, eppure mai come adesso frutto di trattenuta ed altrettanto comprensibile rabbia, quella sfoderata dall’artista canora Madame si pone oggi come espressione di uno dei primi sguardi critici e di piena disapprovazione verso i comizi tenutesi al sud della penisola italiana, sino alla giornata di ieri in quel di Cosenza, il 21 settembre. L’ex premier Giuseppe Conte si è difatti recato in Calabria, con uno scopo ben preciso: le prossime amministrative. La risposta, in seguito alle polemiche sorte, non si è fatta attendere.

“E la musica sta seduta“, è questa la motivazione che ha spinto il popolo degli artisti verso l’insurrezione, di una potenza imprevista. “Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità?“, si preparerà così all’atteso dibattito, nel frattempo, senza bisogno di filtri il cantautore Ermal Meta.

Comizi al Sud, centinaia di artisti insorgono contro Giuseppe Conte: arriva la risposta

“Non capisco per quale assurdo motivo non lo possiamo fare noi“, scriverà il cantautore Motta, di risposta alle innumerevoli dichiarazioni pubblicate di seguito ai video di folle ammassate condivisi sulla pagine Instagram del giurista. “In questi giorni è iniziato il FLOP tour“, aveva scritto sarcasticamente Salmo in mattinata alludendo alla mancata realizzazione di tale evento corrispettivamente alle masse accolte dal presidente del M5S soltanto ieri in quel di Cosenza, “abbiamo riempito le piazze d’Italia. Grazie a tutti, la vostra accoglienza è stata incredibile, ora andatevene a fan***o!“. Appoggiandosi a Salmo, lo stesso Enrico Ruggeri, non riuscirà a trattenersi. Tutto ciò “suona come l’ennesimo sfregio ai cantanti che ci fanno divertire“.

Un ultimo intervento, esibito da Samuel Costa, potrà rendere bene il senso delle proteste da parte degli artisti musicali ancora costretti a rimandare i loro tour da vari mesi, “prossimo concerto lo chiamiamo “Accoglienza”, così non servon sedie, distanziamento e capienza. (Ho fatto la rima come il simpatico Conte Mc, magari scatta il dissing)“.

Parallelamente a quanto accaduto e ad un rappresentate delle istituzioni che si limita, per il momento, a non commentare la devastante polemica sollevatasi nelle ultime ore, ma continuando a ripetere al suo “pubblico ancora scalpitante” i suoi ringraziamenti per la “splendida accoglienza“.