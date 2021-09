“La uno, la due o la tre?”. Costanza Caracciolo gioca con i fan. L’ex velina manda in tilt il web: bellezza smisurata – FOTO

Costanza Caracciolo, bellissima su Instagram. L’ex velina è sempre più lanciata nella sua nuova carriera d’influencer. Le foto sul web scatenano i fan

Costanza Caracciolo partecipò al programma “Veline” nel lontano 2008 e s’impose come vincitrice nella categorie delle bionde. Lei e la controparte mora, Federica Nargi, conquistarono così di diritto un ruolo fisso nel longevo tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia la Notizia”.

É stata nel cast del celebre programma di Canale 5 per ben quattro edizioni, dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012. Dopo aver abbandonato i panni di velina, ha partecipato a format di diversa tipologia nelle vesti di concorrente (da “Pechino Express” a “Cuochi e fiamme”), annoverando anche un ruolo in un lungometraggio “Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4″.

Costanza Caracciolo: gettonatissima influencer, sempre perfetta

Tanti successi dal punto di vista professionale ma anche sul fronte privato. Costanza Caracciolo ha fatto capitolare uno dei playboy più impenitenti d’Italia, l’ex calciatore Christian Vieri.

I due si sono sposati civilmente a Milano nel 2019. Erano già genitori della piccola Stella (nata l’anno precedente), mentre nel 2020 hanno accolto la loro secondogenita, Isabel.

Spesso la coppia famosa è oggetto di critiche da parte degli haters che lasciano frasi poco edificanti sui social network. “Nonno e nipote” – ha scritto qualcuno per descrivere uno scatto che li ritraeva, rilasciato sul web. L’allusione è ovviamente alla differenza d’età che intercorre tra Vieri (48 anni) e la stessa Costanza Caracciolo, 31.

“Commento banale” – ha replicato l’ex velina, dimostrando quanto la pochezza di tale commento abbia avuto un misero effetto su di lei.

La donna è concentrata sulla sua nuova e sfavillante carriera di influencer. Conta al momento oltre 1,3 milioni di follower su Instagram con cui gioca simpaticamente. L’ultimo post rilasciato, infatti, è una sequenza di tre foto che la colgono in splendida forma: una a figura intera, in una mise total black, con un’elegante e voluminosa borsa a tracolla; le altre sono due selfie ravvicinati, con un bastoncino di un lecca lecca e grossi occhiali da sole.

“1, 2 o 3?” – chiede ai suoi fan. Impossibile scegliere; piovono i commenti in cui la costante unica è l’esaltazione della bellezza dell’ex velina. Anche il marito, da calciatore è passato a essere un vero e fenomeno social. Conta 2,6 milioni di follower e ha fondato il canale Bobo tv su Twitch che sta raggiungendo ascolti clamorosi.