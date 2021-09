“Fate qualcosa”. Dayane Mello, le molestie subite durante il reality. La protesta dei compagni – FOTO

Dayane Mello. La modella brasiliana, famosa in Italia per aver partecipato a “L’Isola dei famosi” e al “Grande Fratello Vip”, è in gara in un programma nel suo paese. Terribile cosa sta accadendo

Il sipario sulla sesta stagione del “Grande Fratello Vip” si è alzato da poco più di una settimana ma ancora sono vividi i ricordi della scorsa edizione che ha portato in auge personaggi d’indubbio valore.

Tra questi anche la modella brasiliana Dayane Mello, classe 1989, arrivata alle fasi finali dopo lunghi mesi di clausura e classificandosi al quarto posto, trovado grande accoglimento da parte del pubblico. La sua permanenza non fu facile in quanto, mentre si trovava tra le mura della casa più spiata d’Italia, ha ricevuto la notizia della morte del fratello minore Lucas a causa di un incidente stradale. Decise di continuare il suo percorso poiché i tempi di quarantena obbligatoria non le avrebbero comunque consentito di partecipare al funerale.

NON PERDERTI ANCHE — > Nunzia de Girolamo, profilo che ti stordisce: l’ex ministra ha un fisico da 20enne. Unica – FOTO

Dayane Mello: evento gravissimo a “La Fazenda”. Provvedimenti necessari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

Dayane Mello è un’habitué dei reality. Prima del “Grande Fratello Vip” è stata concorrente della dodicesima edizione de “L’isola dei famosi” su Canale 5 e di “Pechino Express” in onda su Rai Due, in coppia con la collega Ema Kovač.

Al momento sta partecipando a un programma di simile genere nel suo paese d’origine, il Brasile. La trasmissione in questione s’intitola “A Fazenza”, format che ricalca “La Fattoria”.

Quello che sta accadendo davanti alla telecamere alla giovane donna è assolutamente inaccettabile, violento, vergognoso e merita di essere portato all’attenzione di tutti.

Tra i concorrenti c’è il cantante brasiliano Nego do Borel che ha ripetutamente molestato Dayane Mello cercando di baciarla e di toccarla sotto le coperte mentre stava dormendo, evidentemente contro la sua volontà. Una vera e propria molestia sessuale sotto gli occhi di tutti che è stata condivisa dai collaboratori della stessa modella sul suo profilo Instagram ufficiale per denunciare quanto successo.

Si leggono le seguenti parole: “A causa del silenzio della rete televisiva e delle molestie che Dayane ha subito ieri sera da un altro partecipante al reality ‘La Fazenda‘, vogliamo chiarire che si prenderanno le misure necessarie”.

Nella lunghissima didascalia emerge altro: “Detto questo, ci teniamo a sottolineare quanto sia deplorevole vedere una donna in uno stato di vulnerabilità, sottoposta ad atti libidinosi, anche dopo aver detto innumerevoli ‘no’. Oltre a questo episodio, è degno di nota il fatto che negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi segnali di abuso. Parla dell’aspetto fisico e delle insicurezze di Dayane, poi le dimostra affetto e e la loda, lasciandola confusa su quale suo aspetto sia reale e cosa faccia parte del suo personaggio”. E inoltre: “La sua psiche è completamente scossa e la sua integrità fisica è a rischio.”

La reazione degli ex concorrenti del GF VIP

Gli ex compagni del “Grande Fratello Vip” dall’Italia si stanno schierando a favore della Mello. Rosalinda Cannavò ha detto: “I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore”.

Leggi anche —>>> Michelle Hunziker irriconoscibile, è bufera sui social: “non capisco perché l’hai fatto” – FOTO

Giulia Salemi ha lasciato questo commento: “Siamo con te, amore mio. Fate squalificare quel maniaco subito!”. Solidarietà anche dalla contessa Patrizia De Blanck.

L’ultimo post condiviso sulla bacheca Instagram della modella racchiude una serie d’immagini scattate durante il programma in questione. I suoi collaboratori lasciano un messaggi di sostegno, il desiderio di voler mostrare Dayane per quello che è, una donna forte. Urgono provvedimenti.