Emma Marrone, la buonanotte in magliettina e slip, si può sognare – FOTO

La cantante ha pubblicato sui social una nuova foto bollente direttamente dalla sua camera d’hotel, tanta seduzione ma anche un messaggio in codice stampato a chiare lettere.

Per la gioia dei suoi numerosi fan anche quest’anno alla giuria di “X Factor” troviamo per il secondo anno consecutivo Emma Marrone accanto agli altri tre riconfermati Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli.

Un anno d’oro per la cantante di Lecce trapiantata a Firenze che dopo il successo di “Amici” ha scalato le vette del successo musicale italiano e non vi è più scesa. Moltissimi i successi raggiunti negli anni, uno su tutti la co conduzione del “Festival di Sanremo” nel 2015 dopo averlo vinto nel 2012.

In questi giorni però per lei si sta concretizzando anche un altro grande successo che l’ha portata a Verona ieri sera. Curiosi di sapere come ha dato la buonanotte ai fan?

Emma Marrone l’ha fatto ancora, la maglietta provocatoria svela il suo pensiero

