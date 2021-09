Fantacalcio, quinta giornata: le probabili formazioni delle gare odierne

Oggi si disputeranno quattro gare, valide per la quinta giornata di Serie A: le probabili formazioni e tutte le informazioni per il Fantacalcio.

Prosegue la quinta giornata di campionato dopo i primi anticipi andati in scena ieri. Oggi in programma quattro partite: Salernitana-Verona, Spezia-Juventus, Cagliari-Empoli e Milan-Venezia, poi domani il turno si chiuderà con gli ultimi tre match. I fantallenatori trepidano per scoprire le formazioni in campo e soprattutto per conoscere l’esito delle gare che potrebbe portare punti nelle leghe a cui partecipano.

Fantacalcio, le probabili formazioni delle quattro gare in programma oggi

Dopo i primi anticipi di ieri, prosegue il primo turno infrasettimanale con quattro gare in programma oggi e tre domani.

Prosegue, dunque, anche la giornata di Fantacalcio con gli appassionati che attendono con ansia l’esito delle partite. Attesa anche per le formazioni che i vari tecnici decideranno di mandare in campo con i fantallenatori che sperano di aver azzeccato tutte le mosse. In tal senso vi proponiamo le probabili formazioni dei match in programma oggi.

SALERNITANA-VERONA: mercoledì 22 settembre, ore 18:30

Salernitana (3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Ranieri; Kechrida, M.Coulibaly, Di Tacchio, Jaroszynski; Ribéry; Simy, Gondo.

Indisponibili: Capezzi, Ruggeri, Aya.

Ballottaggi: Gondo 55% – Bonazzoli 45%; Ribery 60% – Obi 40%;

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic Barak; Caprari, Simeone.

Indisponibili: Ruegg, Frabotta, Miguel Veloso.

Ballottaggi: Tameze 60% – Hongla 40%; Dawidowicz 55% – Magnani 45%.

SPEZIA-JUVENTUS: mercoledì 22 settembre, ore 18:30

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Sala; Verde, Antiste, Gyasi.

Indisponibili: Leo’ Sena, Reca, Kovalenko, Colley E, Agudelo, Erlic.

Ballottaggi: Verde 55% – Manaj 45%, Antiste 55% – Nzola 45%.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean.

Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Chiellini.

Ballottaggi: Rabiot 60% – Bernardeschi 40%; Kean 60% – Morata 40%; Danilo 55% – Alex Sandro 45%.

CAGLIARI-EMPOLI: mercoledì 22 settembre, ore 20:45

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Indisponibili: Rog, Ceter.

Ballottaggi: Ceppitelli 55% – Godin 45%; Keita B. 60% – Pavoletti 40%; Dalbert 60% – Lykogiannis 40%.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

Indisponibili: Tonelli, Fiamozzi.

Ballottaggi: Ricci S. 60% – Stulac 40%; Bandinelli 55% – Henderson L. 45%

MILAN-VENEZIA: mercoledì 22 settembre, ore 20:45

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Indisponibili: Kjaer, Krunic, Giroud, Ibrahimovic, Bakayoko, Calabria.

Ballottaggi: Rafael Leao 60% – Saelemaekers 40%; Tonali 60% – Kessie’ 40%.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Indisponibili: Fiordilino, Sigurdsson A, Lezzerini, Haps.

Ballottaggi: Johnsen 55% – Okereke 45%; Schnegg 55% – Molinaro 45%; Ebuehi 55% – Mazzocchi 45%.

Domani andranno in scena le ultime gare che andranno a chiudere la quinta giornata di campionato: Sampdoria-Napoli (18:30), Torino-Lazio (18:30) e Roma-Udinese (20:45).