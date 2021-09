Michela Persico ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui ha sfoggiato le sue curve roventi. Subito è boom di like e commenti.

Michela Persico non smette mai di stupire il popolo del web? Anche questa volta uno scatto bollente della conduttrice sportiva apparso su Instagram ha mandato in tilt il social. Presentatrice e giornalista, non solo si è distinta nel tempo con il suo talento, ma anche con la sua bellezza conquistando ben 761 mila follower su Instagram.

Qui pubblica scatti quotidiani mostrandosi tra i momenti lavorativi trascorsi in studio e quelli passati al fianco della sua famiglia composta dal calciatore Daniele Rugani e dal loro figlio Tommaso, che pochi giorni fa ha spento la sua prima candelina.

Nelle ultime ore, la conduttrice ha catturato l’attenzione di tutti con un post rovente in cui ha mostrato la sua forma smagliante e tutto il suo fascino.

Michela Persico: curve roventi, il vestitino aderente è una visione

