“Un’opera d’arte”, Federica Pacela curve spietate in cima al reggiseno: e quella sporgenza di troppo? Divina – FOTO

Federica Pacela apre la giornata con uno scatto ai piedi del mare e un primo piano da far accapponare la pelle: sontuosa.

La fashion blogger dall’istinto sexy e accattivante, Federica Pacela ha guadagnato la stima dei followers, proponendo su Instagram un altro scatto da censura.

Ormai non finisce più di stupire, colei che i followers ritengono fosse una delle dive più incisive dal punto di vista sensuale del web. Durante l’estate, la Pacela è stata spesso protagonista di passerelle pubblicitarie alla moda tra costumi e parei.

Insomma un vero e proprio colpo d’occhio per gli appassionati che non si erano fatti sfuggire nulla in occasione di scatti superlativi che accendevano la passione tutta in una volta. Anche in questi primi giorni d’autunno, la web influencer pare non abbia dato neanche un momento di tregua al suo pubblico.

Andiamo a vedere nel dettaglio, la gioia alle prime luci del mattino che ha regalato a tutti i suoi fan

Federica Pacela in posa per lo scatto dell’anno: forme strabilianti – FOTO

