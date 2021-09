Federica Pellegrini, e quello scatto in slip e reggiseno in bagno: nel bidèt qualcosa che non ti aspetti

L’amatissima nuotatrice Federica Pellegrini ha deciso di esagerare su Instagram: lo scatto realizzato in bagno è vietato ai minori!

I fan di Federica Pellegrini sono al momento tristi: dopo le Olimpiadi di Tokyo e l’International Swimming League di Napoli, la carriera da nuotatrice della nativa di Mirano è sempre più vicina alla chiusura. La 33enne, già diverse settimane fa, aveva annunciato di non riuscire a partecipare agli Europei di Roma in programma nel 2022.

La Pellegrini, tuttavia, è amata dagli italiani non soltanto per il suo talento indiscusso, ma anche per la sua bellezza e sensualità. La classe 1988 è pronta per nuove avventure: il prossimo 5 ottobre, ad esempio, ripartirà il programma ‘Le Iene’. La Divina affiancherà Elodie nella conduzione della storica trasmissione: con le due meravigliose donne ci saranno anche Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Federica, in ogni modo, fa sentire sempre la sua presenza sui social network: i suoi post sono spesso impressionanti e accendono la fantasia dei seguaci.

Federica Pellegrini in bagno: solo slip e canotta spaziale

Federica è capace di regalare prodezze non soltanto nell’acqua di una piscina, ma anche sui social network. La nativa di Mirano lascia sempre il segno sul web, con contenuti al limite del proibito. Lo scatto che ha realizzato nel bagno, vicino proprio ai sanitari, ha lasciato tutti a bocca aperta.

La Pellegrini è appena uscita dalla doccia, indossa una canotta sublime che mette in risalto il suo fisico. Come se non bastasse, la nuotatrice non ha i pantaloni e resta soltanto con lo slip. Lo stacco di coscia è sconcertante: difficile trovare un qualcosa di simile. Gli utenti hanno ovviamente inondando il post di complimenti, ma c’è qualcuno che ha notato un dettaglio davvero incredibile. “I fiori nel bidet… super!”, ha scritto un fan utilizzando anche emoticon eloquenti.

La Divina è stata ospite anche del programma ‘Verissimo’. Le sue dichiarazioni hanno emozionato i fan: la 33enne ha svelato anche i programmi che ha con il suo amato Matteo.