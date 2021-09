“Sei troppo” Giulia Salemi, la sua farfalla vola in alto: che bomba – FOTO

La settimana della moda è appena iniziata e Giulia Salemi non poteva che indossare un abito strepitoso come lei, scopriamo i dettagli dell’outfit

E’ appena iniziata la Milano fashion week e sui social sono già spuntate le prime foto di ospiti e outfit strepitosi. Molti la chiamano la settimana della moda della nuova generazione visto che proprio in questi giorni saranno tanti gli stilisti emergenti a farsi conoscere.

Alcuni sono pronti a sfoggiare per la prima volta la collezione primavera-estate 2022 e poi c’è chi come ogni anno non perde occasione di partecipare da vera influencer e opinionista. Stiamo parlando di Giulia Salemi, sempre presente ad eventi del genere.

Giulia Salemi, il primo outfit della settimana – FOTO

