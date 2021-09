Giuseppe Conte a Catanzaro e a Cosenza, l’accoglienza clamorosa – VIDEO

Giuseppe Conte. L’ex presiddente del consiglio dei ministri, oggi leader del MoVimento 5 Stelle, ha ricevuto un’accoglienza straordinaria in Calabria

La storia lo ha designato, suo malgrado, come il premier che prima di tutti tra i paesi occidentali ha dovuto contrastare l’inaspettato quanto terribile fenomeno della pandemia da Covid19. Giuseppe Conte, amato e odiato allo stesso tempo, ha cercato di contenere il virus nelle iniziali, dolorose, settimane di quarantena adottando però anche misure restrittive di tale portata che non hanno sempre trovato accoglimento per le ripercussioni economiche e sociali conseguenti.

Tuttavia, ha trovato solidarietà da parte della popolazione italiana, consapevole del fatto che una situazione del genere, improvvisa e sconosciuta, fosse di difficilissima gestione.

Leggi anche —> Letta-Salvini, prosegue lo scontro tra i leader di Lega e Pd: parole al vetriolo

Giuseppe Conte: il tour per le regionali in Calabria ha risvolti inaspetti

Dopo pochi giorni dalla fine del suo mandato come presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte ha contribuito ad arricchire le fila del Movimento 5 Stelle, unendosi al partito. Si è fatto in seguito promotore della stesura del nuovo statuto e ne è stato eletto presidente lo scorso agosto.

Al momento si trova in Calabria a sostegno di Amalia Bruni e a supporto dei candidati consiglieri alla Regione. Il suo programma prevede dieci tappe in totale. Ieri, 21 settembre è stato a Rossano, Cirò Marina, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Oggi, invece, vedrà i suoi sostenitori a Vibo Valentia, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Locri e Lamezia Terme.

Gli incontri sono previsti tutti all’aperto, nelle piazze e strade principali dei centri urbani, in mezzo alla gente. Quello che ha destato maggior interesse nella prima parte del suo tour, è stata l’accoglienza da vera rock star che ha ricevuto l’ex permier Giuseppe Conte.

Leggi anche —> Lega, aria di scissione all’interno del partito di Salvini? Le parole del Governatore Zaia

Un bagno di folla, persone accalcate solo per avere l’opportunità di stringergli la mano, striscioni con frasi di approvazione. Durante un incontro a Rossano, è avvenuto l’inaspettato. Una signora, sostenitrice del nuovo leader del Movimento 5 Stelle, lo ha interrotto durante un comizio per gridargli le seguenti parole: “Quanto sei bono”.

Giuseppe Conte ha sorriso e salutato gentilmente. Ha detto: “C’è la partecipazione delle persone, del popolo, della gente. Stiamo intercettando questa voglia di partecipare e dialogare, non facciamo solo tour elettorali”.