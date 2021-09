“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 22 settembre: Gabriella parte per Parigi?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 settembre: Vittorio ha problemi a trovare una persona che sostituisca Gabriella al Paradiso.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Adelaide ed Umberto venire a conoscenza del ritrovamento del cadavere di Achille Ravasi. Come se non bastasse, la figlia di Ravasi è giunta in Italia ed è capitata per caso al Paradiso. La donna ha stupito tutto con il suo gusto raffinato nel vestire e la sua vasta conoscenza nell’ambito della moda. La Contessa e Guarnieri temono ora che la donna sia intenzionata ad avvicinarli per porre loro alcune scomode domande. Nel frattempo al Paradiso è tempo di partenze. Gabriella è pronta a lasciare Milano alla volta di Parigi. Qualcosa, però, continua a trattenerla.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 settembre: Flora vuole conoscere Adelaide?

Dalle anticipazioni de Il Paradiso dele Signore scopriamo che Gabriella starà facendo le valige. Proprio prima della sua partenza, tuttavia, scoprirà che Vittorio non è riuscito a trovare nessuna persona che la rimpiazzi. La persona che Conti aveva assunto gli ha dato buca e adesso si ritrova senza stilista. Data la situazione, la stilista si chiederà se non sia meglio rimandare il viaggio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Flora Ravasi esprimerà il desiderio di incontrare la Contessa. Adelaide, dal canto suo, sarà molto restia e chiederà aiuto ad Umberto. I due concorderanno che non sia il caso di avvicinarsi troppo alla Ravasi. Per quante buone intenzioni la donna possa avere, è ovvio che non potranno evitare che faccia domande a cui loro non possono rispondere.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 22 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!