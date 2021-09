Ilary Blasi triste e pensierosa in viaggio: lo scatto è d’impatto ma lei preoccupa i fan. Ecco cosa può esserci dietro

Quasi 2 milioni di follower su Instagram, pubblicazioni non assidue ed un profilo che, soprattutto negli ultimi giorni, viene attenzionato più di qualsiasi altro.

Parliamo di Ilary Blasi che sebbene sia sbarcata sul social dell’immagine piuttosto tardi ha ben capito il meccanismo. Non mancano gli scatti mozzafiato in bikini, quelli insieme al marito, che dopo tanti anni fanno ancora sognare, ma anche quelli che incuriosiscono e richiamano gli occhi su di lei. L’ultimo ne è l’esempio.

Ilary Blasi preoccupa i fan, la FOTO

Triste e pensierosa appare Ilary Blasi in una delle sue Instagram Stories. Lady Totti è in treno, si appoggia con la faccia alla mano, guarda fuori dal finestrino e mostra uno sguardo alquanto malinconico.

In versione sportiva, con tuta tutta era, capelli sciolti che fa cadere solo da un lato e una sneakers in primo piano, riprendendo la suola poggiata sul bordo del finestrino, la bella presentatrice fa insospettire i suoi follower. Che succede a Lady Totti? È quello che si chiedono tutti.

Non scrive nulla e non commenta Ilary ma il web impazza e vorrebbe saperne di più. Solo un momento di riflessione oppure c’è dell’altro sotto? Di certo, a livello professionale, per lei non è un periodo facile. Ha debuttato giovedì scorso con il suo nuovo programma “Star in the Star”, il format di Canale 5 dedicato alla musica ma l’esordio non è stato dei migliori.

Gli ascolti non l’hanno premiata e Pier Silvio Berlusconi è andato su tutte le furie dopo aver visto la prima puntata. Il numero uno di Mediaset ha intimato, infatti, alla società di produzione di correre ai ripari raddrizzando il tiro già dalla prossima puntata, parlando addirittura di truffa. Il format, infatti, non rispecchierebbe quanto promesso e se non ci saranno delle variazioni l’azienda procederà per le vie legali.

Questione molto delicata che di certo preoccupa Ilary che si aspettava un ritorno diverso. Tra le altre cose, c’è anche chi vocifera che “L’Isola dei Famosi” potrebbe essere in bilico. La stessa Blasi, in una recente intervista, ha glissato l’argomento.