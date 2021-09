Arrivano 10 donne alla conduzione de “Le Iene”. Ad affiancare Savino una giovane e promettente cantante: chi l’avrebbe detto

Manca davvero poco per la partenza, il prossimo 5 ottobre, della nuova stagione de “Le Iene”, il celebre programma di Italia 1 che quest’anno rivoluziona, in parte, la conduzione.

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi gli autori si sono superati e hanno avuto un’idea del tutto innovativa. Non un solo volto ad affiancare Nicola Savino che è stato confermato insieme all’immancabile Gialappa’s Band, ma ben 10 donne che a rotazione arriveranno nello studio accanto al presentatore.

Se già nei mesi scorsi si era parlato in lungo ed in largo di Elodie che, dopo i successi in musica, la strabiliante performance sul palco di Sanremo ed il debutto al cinema, aveva accettato questa nuova sfida, ora si “scoprono” altri nomi che vedremo in prima serata. Arriva la conferma di un’altra cantante come conduttrice de “Le Iene”.

“Le Iene”, arriva la conferma: lei alla conduzione

Non si parla d’altro sul web che delle 10 donne che affiancheranno Nicola Savino alla conduzione de “Le Iene”. Dato ormai per scontato il nome di Elodie che sarà presente per una sola puntata come anche la campionessa olimpica Federica Pellegrini, in queste ore arriva la conferma di un altro grande nome, del tutto inaspettato, tra l’altro.

Si tratta di un’altra cantante, un’artista giovanissima che è esplosa soprattutto in seno all’ultimo Festival di Sanremo. Parliamo di Madame che secondo Tvblog sarà un’altra delle 10 donne che arriveranno nell’ormai noto studio di Italia1.

E gli altri sette nomi? Su di loro c’è il mistero. Per il momento tutto tace anche se all’inizio della nuova stagione del programma mancano meno di due settimane. Tra le ipotesi ci sono i nomi di Giulia Salemi, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ora impegnato nell’esperienza di “Tale e quale show”, nota influencer e con piccole esperienze di conduzione alle spalle.

Tra gli altri spunta anche il nome di Emma e Sabina Guzzanti. Anche se queste ipotesi fossero confermate ne mancherebbero ancora delle altre e la curiosità si fa sempre più forte.