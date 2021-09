“Love is in the Air” anticipazioni 23 settembre: notte di nozze a repentaglio

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca. Eda e Serkan sono sempre più vicini al matrimonio ma purtroppo gli ostacoli non mancano

Quinto e penultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca per eccellenza. Eda e Serkan stanno finalmente per coronare il loro sogno d’amore, ma gli imprevisti non stanno mancando neanche ora che sono così vicini a diventare marito e moglie. Dopo quello che è successo con i cristalli di zucchero, adesso devono prepararsi a rendere tutto perfetto per la loro notte di nozze. Purtroppo ancora una volta, i due futuri sposi devono fronteggiare un problema.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Questa famosa festa dell’henné, infatti, non va come avevano previsto. Balca offre ai due ragazzi il suo aiuto per organizzare tutto e loro decidono di fidarsi, ma la donna mette del sonnifero in tutti i drink degli invitati, facendoli addormentare. Serkan ovviamente chiama la polizia che, quando conferma quanto accaduto, spinge l’architetto a licenziare una volta e per tutte la donna che ha provato più volte a ostacolare l’amore suo e di Eda. Tutto è bene quel che finisce bene, adesso tutto quello che devono fare è attendere il loro matrimonio e sperare che la zia di Eda e la mamma di Serkan la smettono di litigare per i preparativi. Le due hanno dei gusti completamente diversi e sono continuamente in disaccordo su tutto.

Ayden e Ayfer continuano a bisticciare e non riescono a trovare un accordo, intanto i loro ragazzi non vedono l’ora di diventare marito e moglie. Adesso manca davvero pochi giorni al grande evento.