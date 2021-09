“Matrimonio a prima vista Italia 4” sbarca su Real Time: quando iniziano le nuove puntate e le coppie coinvolte

Dopo il successo della terza edizione di MAPV, l’ultima stagione del programma inizialmente trasmessa solo su Discovery Plus sta per sbarcare finalmente su Real Time.

Abbiamo tutti negli occhi ancora le immagini delle meravigliose nozze di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi trasmesse in diretta social sabato scorso 18 settembre nel litorale romano dove hanno finalmente potuto rinnovare le promesse davanti amici e parenti.

In molti quindi sperano che anche questa nuova stagione di “Matrimonio a prima vista 2021” possa portare ancora nuove soprese riguardo le coppie coinvolte nell’esperimento sociale. Infatti, al momento, solo i due doppiamente sposini romani hanno proseguito il rapporto nato nel programma.

La quarta stagione del docureality è già stata trasmessa su Discovery plus questa estate ma prossimamente sarà possibile vederla in chiaro anche su Real Time. Scopriamo quando potremmo vedere le prime puntate e conoscere le coppie coinvolte nell’esperimento.

Parte la nuova stagione di MAPV Italia: la data della prima puntata di avvicina

Niente più attese, la prima puntata del programma andrà in onda il prossimo martedì 5 ottobre alle 21.25 su Real Time consentendo anche a chi non dispone della piattaforma a pagamento di vedere le puntate in differita.

Le tre coppie protagoniste di questa quarta edizione di Discovery+ appena conclusa sono Martina Manoni e Davide Graceffa, Dalila Cantagallo e Manuel Felici, infine Jessica e Sergio Capozzi.

Al momento sappiamo che solo una delle coppie coinvolte resterà assieme dopo il confronto finale ma non possiamo rivelare ancora nulla a riguardo, lasciamo spazio alla fantasia e ai pronostici dopo la messa in onda delle prime puntate.

Nel frattempo però annunciamo che ci sarà anche una bella novità per quanto riguarda gli esperti: confermati il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi che però saranno affiancati stavolta da Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che sostituisce lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.