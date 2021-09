Meteo: le previsioni per mercoledì 22 settembre 2021

Il meteo per mercoledì 22 settembre 2021 sarà sereno e poco nuvoloso in tutta Italia. L’autunno è appena iniziato, ma sembra non stia dando problemi.

Alle 19.21 di ieri sera, martedì 21 settembre 2021, siamo entrati ufficialmente nell’equinozio di autunno. Per la gioia di chi ha sofferto il caldo quest’estate, le giornate si rinfrescheranno ma purtroppo diventeranno più corte. Per fortuna però, l’ora legale verrà cambiata il 31 ottobre, per cui avremmo modo di goderci ancora per poco le lunghe giornate.

Nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna

Una giornata decisamente tranquilla in tutta la Penisola, sono previsti alcuni piovaschi ma nulla di preoccupante.

NORD

Al Nord, a differenza del weekend passato, il tempo sarà prevalentemente sereno, sono previsti solo alcuni annuvolamenti sulla Val Padana centro-occidentale. Le temperature non subiranno forti variazioni ed oscilleranno tra i 22° e i 24°.

CENTRO

Al Centro il tempo sarà stabile, faccia eccezione per la Sardegna che registra dei rovesci e temporali più o meno intensi. Le temperature scenderanno di qualche grado ed oscilleranno tra i 21° e i 26°.

SUD

Al Sud il tempo sarà bello, il cielo sarà poco nuvoloso e a tratti soleggiato. E’ previsto qualche rovescio in Sicilia orientale ma nulla di allarmante. Anche qui le temperature scenderanno di qualche grado ed oscilleranno tra i 25° e i 30°.

Per saperne di più continuate a seguirci, vi rimandiamo al prossimo bollettino meteo.