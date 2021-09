Finalmente è arrivato il momento tanto atteso, la conduttrice Vanessa Incontrada pubblica il suggello della nuova coppia: “mitici!”.

A meno di una settimana dal debutto sul piccolo schermo della nuova edizione del tg satirico made in Italy “più longevo della storia” di “Striscia La Notizia“, l’attrice e conduttrice di origini spagnole, Vanessa Incontrada, e l’attore e regista partenopeo, Alessandro Siani, promettono di farne “vedere delle belle” al loro pubblico regalando molto presto una ventata di già apprezzato cambiamento allo show televisivo.

A partire dal prossimo lunedì, 27 settembre, la “coppia inedita che si preannuncia scoppiettante“, farà il suo ingresso allo show che precede la prima serata di Canale 5. Ora alcune novità, “giocate d’anticipo”, divengono finalmente di dominio pubblico.

Vanessa Incontrada e l’emozionante suggello della nuova coppia. “Mitici!”

“Sento un pizzico di imbarazzo“, avrebbe ammesso Vanessa inizialmente riguardo a questa nuova avventura “perchè Striscia per me è un mondo nuovo“. Eppure oramai i giochi sono stati inevitabilmente stabiliti. “Striscia siamo noi“. E’ questo invece l’annuncio che riporta la rivista settimanale di “Tv Sorrisi e Canzoni” diretta dal celebre giornalista Aldo Vitali, optando per dedicare la copertina di quest’ultimo numero ai due volti che rappresenteranno la trasmissione Mediaset per l’interezza di quest’annata. Entrambi immortalati in un outfit elegantissimo, e pronti mai come adesso ad andare in onda.

Il parere dei telespettatori. Abituati a personalità già cimentatesi nel corso delle passate edizioni, il pubblico sembra accogliere con entusiasmo la nuova proposta della rete, rispondendo attraverso un coro univoco all’ultima storia condivisa da Vanessa sul suo profilo Instagram. La vigilia dell’equinozio d’autunno si preannuncia perciò con un’ineffabile esclamazione: semplicemente “mitici!“.

“Finalmente si cambia!“, aggiungerà un altro fan più recentemente, continuando dunque la standing ovation per l’avvio dello showman, indimenticabile interprete dalla comicità contagiosa di “Benvenuti Al Sud”, Siani. Da qui: “Alessandro. Uno. Di Noi“. Adesso pare non resti ai loro fan che attendere il grande giorno per poter cimentarsi in una recensione più approfondita.