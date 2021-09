Nunzia de Girolamo in tv stende tutti. È lei la regina della puntata: l’outfit di giornata scatena il panico su Instagram

Bella, solare, fresca e super innamorata del suo Francesco Boccia. Potremmo definire così Nunzia De Girolamo che dopo aver abbandonato la politica per dedicarsi alla tv e alla conduzione sembra essere rinata. Un fisico da ragazzina, nuovo taglio di capelli ed una passione per il suo amore che dopo ben 12 anni di matrimonio sembra non essersi mai assopita.

Non si cura dei paparazzi e degli occhi indiscreti l’ex ministro e in mare bacia appassionatamente suo marito che non la molla e la stringe a sé. “L’attrazione fisica è rimasta stabile, è proprio quella degli inizi. È una cosa rara, siamo fortunati – ha detto Nunzia al settimanale Oggi – E riservati: è difficile che ci lasciamo andare a effusioni in pubblico, anche se d’estate, lo ammetto, ci controlliamo un po’ meno”.

Nunzia Dr Girolamo, profilo strepitoso e sorriso a mille

