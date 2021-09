“Che fre**a”, pioggia di commenti bollenti per la FOTO di Elena Santarelli. Come resisterle?

Pioggia di commenti bollenti per l’ultimo scatto di Elena Santarelli. La showgirl sfoggia una bellezza sublime a cui è impossibile resistere

Il pubblico ricorda Elena Santarelli per il suo ruolo di valletta all’interno de “L’eredità“. La trasmissione, all’epoca condotta da Amadeus, permise alla showgirl di farsi conoscere dal grande pubblico, ed al contempo le spalancò le porte del mondo dello spettacolo.

Dal 2006, la modella è impegnata con Bernardo Corradi, l’ex calciatore sposato nel 2014 e dal quale Elena ha avuto i suoi due figli. Ultimamente, la vetrina tramite con la Santarelli comunica con i fan è soprattutto quella di Instagram. Il suo ultimo post, a questo proposito, è stato inondato di commenti bollenti a distanza di pochi minuti dalla pubblicazione. La visuale ha indubbiamente colpito i 2 milioni di followers dell’attrice.

Pioggia di commenti bollenti per la FOTO di Elena Santarelli. Come resisterle?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Negli ultimi anni, la splendida Elena Santarelli ha accantonato la carriera televisiva per rimanere accanto alla sua famiglia. Al suo primogenito Giacomo, circa quattro anni fa, venne infatti diagnosticato un tumore maligno al cervello. Un calvario che Elena affrontò al fianco del marito Bernardo, con il quale l’intesa venne meno in più di un’occasione, a causa dello stato d’animo in cui entrambi versavano. Fortunatamente, il piccolo Giacomo riuscì a guarire grazie alle cure ospedaliere, con grande gioia da parte della sua famiglia.

La Santarelli, che è letteralmente rinata dopo il superamento della brutta esperienza, ora si mostra più in forma che mai sui social. L’ultimo post condiviso su Instagram la ritrae in un look semplice ed elegante, che valorizza il suo corpo perfetto: jeans attillati, giacca rosa e tacchi neri abbinati alla canotta, che contribuiscono ad esaltare la silhouette impeccabile della modella.

“Che fre**a“, è il commento bollente di un fan, che non è riuscito a contenere l’ammirazione nei confronti di Elena. “Bella ed elegante“, “Mamma, donna e moglie esemplare“: questi gli apprezzamenti di altri utenti.