L’artista canora Arisa riserva una sorpresa al giorno per il suo pubblico, l’ultimo outfit, da “dea dell’Olimpo”, ruberà il cuore dei suoi fan.

Se quest’anno la nota trasmissione di “Amici – di Maria De Filippi” ha deciso di rimandare, in perfetto accordo con la diretta interessata, la desiderata presenza dell’artista canora Arisa ad un prossimo futuro, ad accoglierla in virtù di concorrente sarà invece quella di “Ballando Con Le Stelle“, prevista per la sua prima messa in onda a partire dal prossimo 16 ottobre.

La cantante, classe 1982, vincitrice di “Sanremo” con il brano di “Sincerità” nel lontano 2009, e detentrice di un primato per quel che riguarda il panorama della musica nazionale grazie alla pubblicazione delle sue più recenti creazioni, fra cui la rivoluzionaria “Psyco” e la toccante “Potevi fare di più“, anch’essa presentata all’inizio di quest’anno sul palco dell’Ariston, dopo aver espresso il suo parere sul momentaneo stop con “Amici” attraverso un sentito: “mi mancherà tutto“, ha deciso di presentarsi quest’oggi lei stessa come una nuova icona di moda. I fan, ancora una volta, non resteranno delusi dalle volontà artista.

Leggi anche —>>> Michelle Hunziker irriconoscibile, è bufera sui social: “non capisco perché l’hai fatto” – FOTO

Arisa: “mi rendi felice”, l’outfit estremo dall’Olimpo infuoca il web. E’ un “amorino”

PER VEDERE L’OUTFIT ESTREMO DI ARISA, VAI SU SUCCESSIVO.