Sabrina Salerno manda in orbita i suoi followers con alcuni scatti mozzafiato: il vestitino è estremamente scollato e mette in risalto il suo davanzale.

I fan di Sabrina Salerno sono al settimo cielo e non vedono l’ora di vederla nel magnifico programma ‘Ballando con le Stelle‘. Dopo tante indiscrezioni, Milly Carlucci è riuscita a formare un cast decisamente “stellare”. Oltre alla nativa di Genova, nelle puntate dello show targato Rai ci saranno anche altri nomi illustri come Al Bano, Morgan e Memo Remigi.

La cantante, da tempo, ha trovato terreno fertile sui social network. Le foto che vengono pubblicate su Instagram fanno sempre il pieno di likes e commenti. I followers non riescono a trovare alcunché da criticare: le sue forme super esplosive sono semplicemente da crepacuore. L’ultimo post messo in rete dalla bellissima showgirl di origini ligure è devastante: il suo décolleté paradisiaco è troppo in vista.

Sabrina Salerno, vestito mostruoso: scollatura esagerata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sophie Codegoni, arriva la dichiarazione che mette tutti a tacere: “Forza piccola” – FOTO

Sabrina, poco fa, ha condiviso un post contenente tre fotografie da dieci e lode. La nativa di Genova indossa un vestitino spettacolare dotato di una scollatura decisamente generosa. Il suo décolleté prosperoso è come al solito spaziale: la visione dell’opera d’arte che è il suo corpo stordisce tutti i fan.

La sex symbol degli anni Novanta (ma anche al giorno d’oggi) non ha estimatori soltanto in Italia, ma praticamente in tutto il mondo. Nello spazio dedicato ai commenti, ce ne sono diversi in francese, inglese o spagnolo. Molti hanno parlato anche del suo outfit. “Incantevole con quell’abito. Bello anche il colore”, “Che vestito top”. E ancora: “Qualsiasi cosa indossi sei sempre uno spettacolo”, “Sei una scultura”, “Sei di una sensualità unica”, “Che bomba di bellezza”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo, il pantalone non contiene il lato B: fisico statuario – FOTO

Super Sabri ha scritto alcune parole criptiche nella didascalia. “Ci siamo…quasi..”, si legge. La 54enne ha accompagnato la frase con alcune emoticon che rappresentato i fulmini.