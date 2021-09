Sophie Codegoni, la dichiarazione che ha messo tutti a tacere. Una persona molto speciale che non ha nascosto di fare il tifo per lei…

Il percorso di Sophie Codegoni al “Grande Fratello Vip” è iniziato non senza qualche tentennamento da parte del pubblico dei social. Poco dopo aver varcato la porta rossa, infatti, l’ex tronista è tornata a parlare della sua precedente relazione con Matteo Ranieri, conosciuto a “Uomini e Donne”. Le sue parole sul giovane non sono state affatto lusinghiere: “Io a lui non piacevo. Fuori si è rivelato una persona diversa“. Moltissimi gli utenti che hanno preso di mira la modella, giudicando eccessive le sue dichiarazioni. C’è qualcuno, tuttavia, che nelle ultime ore ha voluto far arrivare il proprio sostegno a Sophie: si tratta di una persona molto speciale per la giovane milanese.

Sophie Codegoni, arriva la dichiarazione che mette tutti a tacere: “Forza piccola” – FOTO

Criticata da più parti, Sophie Codegoni non ha certamente iniziato il suo percorso al “Gf Vip” nel migliore dei modi. Le sue dichiarazioni su Matteo Ranieri non sono affatto piaciute agli utenti del web, che non hanno mancato di attaccarla. Tuttavia, c’è una persona molto speciale che dimostra di tenere particolarmente a lei, e che non manca di esternarle tutto il proprio supporto. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, l’uomo con cui la Codegoni sembrava aver iniziato una relazione solo qualche mese fa.

In realtà, come poi chiarito dalla modella, tra i due non ci sarebbe mai stato alcun tipo di rapporto amoroso. “Fabrizio è una persona meravigliosa. Siamo molto legati e ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme“: queste erano state le parole di Sophie in risposta ai pettegolezzi. L’ex re dei paparazzi, che in questi giorni sta palesando apertamente il proprio affetto per la modella, poche ore fa ha pubblicato una storia con la seguente scritta: “Forza piccola Sophie“.

Le parole di Corona sono la testimonianza del rapporto limpido ed autentico che lo lega a Sophie. I fan, di fronte a queste dinamiche social, si chiedono se Alfonso Signorini abbia intenzione di permettere un incontro tra i due, nel corso delle prossime puntate.