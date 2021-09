Shaila Gatta ha condiviso una serie di scatti bollenti in cui ha sfoggiato una mise estiva riscaldando il web. Subito è boom di like e commenti.

Shaila Gatta ha riacceso l’estate, nonostante l’arrivo dell’autunno? La ballerina e showgirl ha scaldato i social con una serie di scatti bollenti in cui ha scoperte le sue curve mozzafiato. Ex concorrente di “Amici”, è nota per la sua partecipazione a corpi di ballo di format televisivi, tra cui “Striscia la Notizia”, dove ha ricoperto il ruolo di velina mora per innumerevoli puntante tanto da diventare la showgirl più longeva della trasmissione, insieme alla collega Mikaela.

Classe 1996, di Anversa, oltre ai traguardi raggiunti sulla scena televisiva è anche molto conosciuto sul web. In particolare il suo profilo Instagram è seguito da 807 mila follower incantati dai suoi scatti quotidiani, accomunati dalla sua bellezza incredibile. Da momenti sul set, agli attimi di shooting, a quelli trascorsi con i suoi cari, Shaila conquista tutti con il suo fisico pazzesco, i suoi lineamenti da bambolina e la sua personalità vulcanica.

Solare e positiva, una nuova serie di scatti dal mood estivo hanno illuminato il social, scatenando i fan tra cuori e parole di apprezzamento.

Shaila Gatta: il pantaloncino hot alzano la temperatura

