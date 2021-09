Suv si ribalta e travolge una coppia: morta donna di 46 anni

Nel pomeriggio di ieri, una donna è morta dopo essere stata travolta da un Suv mentre passeggiava su un marciapiede a Moena, in provincia di Trento.

Una donna di 46 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un Suv. È accaduto nel pomeriggio di ieri sulla strada Statale 346 nel comune di Moena, in provincia di Trento. La 46enne stava passeggiando con il marito quando improvvisamente un Suv con a bordo due giovani è uscito di strada e, dopo essersi scontrato contro il guardrail in legno, ha travolto la coppia. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il marito e i due ragazzi, rimasti tutti feriti non gravemente sono stati trasportati in ospedale.

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di ieri, martedì 21 settembre, a Moena, comune in provincia di Trento.

Una donna di 46 anni ed il marito 48enne sono stati travolti da un’auto mentre passeggiavano lungo il marciapiede sulla strada Statale 346. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de La Voce del Trentino, un Suv Mercedes, su cui viaggiano due ragazzi, un 24enne ed una 19enne, ha sbandato, per cause ancora da accertare, ed è finito contro il guardrail di legno. Il veicolo, dopo l’impatto, si è ribaltato finendo dall’altra parte della carreggiata, dove si trovava la coppia che è stata travolta.

I presenti hanno subito lanciato l’allarme e, sul posto, sono arrivati i medici del 118 a bordo delle ambulanze e dell’elisoccorso. Purtroppo, per la donna di 46 anni non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione. Il marito e i due ragazzi a bordo del Mercedes, scrive La Voce del Trentino, sono rimasti feriti non gravemente e trasportati rispettivamente al Santa Chiara e all’ospedale di Cavalese.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale della Valle di Fassa che hanno provveduto ai rilievi per risalire alla dinamica esatta e alle cause del tragico incidente costato la vita alla donna di 46 anni marchigiana che si trovava in vacanza in Trentino.