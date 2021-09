Ultimo, l’annuncio che tutti stavano aspettando: sorpresa in arrivo

Ultimo oggi ha dato un annuncio sul suo profilo di Instagram: il 22 ottobre i suoi fans riceveranno una bellissima sorpresa da parte del loro cantante preferito

Ultimo è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati del nostro panorama musicale italiano. È stato una scoperta di Fabrizio Moro, Niccolò era un suo fan da ragazzino e riuscì a farsi conoscere dopo un suo concerto, dove lui gli fece ascoltare la sua musica. Da lì dopo tanta gavetta, Ultimo è arrivato a Sanremo Giovani dove ha ufficialmente conquistato un pubblico vasto che da allora lo segue ogni giorno, con costanza e con affetto. E proprio oggi i suoi fans hanno ricevuto la notizia che tutti loro stavano aspettando.

Ultimo, l’annuncio che tutti stavano aspettando

Ultimo ha rivelato che il 22 ottobre uscirà il suo nuovo album, intitolato “Solo“. Il 22 sembra essere da un po’ di tempo il suo numero fortunato: proprio un anno fa, il 22 settembre, è uscito il suo ultimo singolo intitolato proprio 22 settembre. Quest’anno tutti pensavano che per il primo anniversario di questo singolo sarebbe uscito un altro ma non sarà così, in compenso la notizia è ancora più bella: tra un mese uscirà il suo prossimo album dopo questo periodo di pandemia che ci ha visti chiusi in casa. Niccolò ha trovato l’amore e ha più volte detto che questa nuova storia lo sta ispirando a scrivere molto, quindi sono tutti curiosi di vedere cosa avrà da raccontare il cantante nelle prossime canzoni che stanno per uscire alla luce del sole.

I suoi fans non ci stanno più nella pelle: da questa mattina, stanno tutti festeggiando la notizia e non vedono l’ora che questo mese passi per poter ascoltare i nuovi pezzi che Niccolò ha scritto durante questi ultimi tempi.