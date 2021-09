“Gambe affascinanti, sguardo glaciale”. Unica e inimitabile Eva, sogno proibito di molti: diva del web – FOTO

Eva Henger. La stupenda attrice ungherese è una nuova icona del mondo dei social network. I suoi scatti fanno impazzire i fan: quali sono le sua novità?

Avevano fatto preoccupare le condizioni di salute di Eva Henger che poche settimane fa era stata ricoverata a causa di un malore.

A raccontare l’episodio è stata la stessa ex attrice a luci rosse che ha rilasciato la seguente dichiarazione al settimanale Oggi: “A un certo punto ho iniziato a sentire il cuore battere, soffro di extra-sistole, poi comincio ad avere un dolore fortissimo al petto e ad avere difficoltà di respiro. Ero convinta di morire, le mani mi si sono addormentate, poi le gambe… Ho vissuto lo sconforto, la pena, l’angoscia dell’attimo in cui ti senti che te ne stai andando; è stato terribile”.

Si è trattato di un violento attacco di panico, avvenuto in seguito a un episodio terribile per l’artista ungherese di 47 anni, ossia la morte improvvisa del suo autista Janosh.

Eva Henger: il cambio look che sorprende i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

L’episodio ha comportato anche un riavvicinamento alla figlia di Eva, Mercedesz Henger, con la quale i rapporti sono sempre stati delicati. La giovane, infatti, ha scoperto solo in età adulta che Riccardo Schicchi, primo marito della madre e uomo che l’aveva cresciuta con amore, in realtà non era il suo padre biologico. Dal regista attivo nel mondo della pornografia la Henger ha avuto poi Riccardo jr.

Inoltre Eva non ha mai provato gradimento per il fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi, portando le due donne a contrasti sempre più marcati.

L’ex attrice hard si è unita in seconde nozze a Massimiliano Caroletti, sposato alle Maldive nel marzo 2019 e padre della figlia, Jennifer (nata nel 2009).

Eva Henger è oggi seguitissima sui suoi profili social. Il contatore Instagram segna oltre 1 milione di follower; pubblica sempre foto ad alto contenuto di sensualità, lasciando i fan assolutamente senza fiato. L’autore principale di ogni scatto è il suo stesso marito che sa cogliere ogni sfumatura della bellezza della propria consorte.

L’ultimo post la vede in una sequenza di due immagini che la ritraggono in un momento privato. Inizia l’autunno e con il cambio della stagione, urge un cambiamento estetico evidente anche nel look,

Eva Henger ci porta con sè nel suo salone di fiducia mostrandosi sulla poltrona del parrucchiere con nuovo taglio e colore. La posa sensuale attira i commenti di un utente che scrive: “Gambe affascinanti, sguardo glaciale”.

Un altro replica: “Eva, ma stai tornando bambina? Sempre più giovane!”. É proprio vero, alla soglia dei 50 anni la Henger è dotata ancora di freschezza da vendere e fascino unico.