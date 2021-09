Valentina Vignali, splendida sul pavimento: la FOTO è un inno al “benessere”

Valentina Vignali, la splendida influencer adagiata sul pavimento per uno scatto allo specchio da urlo.

Valentina Vignali, la cestista più seguita in Italia, ama come sempre interagire sui social mostrando il suo punto di vista e prendendo anche posizioni su questioni spinose. Spesso infatti i suoi sondaggi, che riscuotono tanto successo, sono focalizzati su fatti che si ripercuotono sulla società, come l’ultimo nel quale chiede perché alcuni eventi – come il concerto di Salmo – non siano autorizzati per via del Covid-19 ed altre manifestazioni politiche sono esenti da queste restrizioni.

Come sempre, il web ha espresso la propria opinione, a volte discordando con quello che è il pensiero della Vignali ed è sicuramente un interessante momento per il confronto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Favolosa”: Michela Persico pazzesca, il vestitino aderente stuzzica l’immaginazione. La posa non è da meno – FOTO

Valentina Vignali, l’outfit sorprende tutti: magnetica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Tu sei arte” Diletta Leotta, la canotta aderente accende i fan: il lato A entusiasma – FOTO

Direttamente da Roma, Valentina Vignali propone uno dei suoi ultimi outfit, uno stile sportivo che convince e sorprende il web: jeans modello largo neri a cui ha abbinato le sneakers Nike ed una t-shirt oversize bianca con stampa. A rendere ancora più stilosa la mise, il cappello nero…“Benessere” qualcuno commenta.

I capelli sono liscissimi – proprio la stessa ha svelato il suo segreto beauty tra le storie di Instagram – ed il viso appare poco truccato. Lei svela così il suo mood, molto rilassato e comodo, perfettamente stilosa. I commenti sono tantissimi, tutti di apprezzamenti per quello che vedono. La Vignali ama sempre comunque proporre stili alternativi, da casual a femme fatale. La versatilità della cestista le permette di poter indossare qualsiasi capo e stare benissimo, merito anche e soprattutto del fisico da urlo.

“ce ne fosse uno che ti sta male…” il commento di una fan in un post di giorni fa in cui propone 10 outfit blu preferiti proponendo stili diversi.

Qualcuno si lascia andare anche in una spontanea esclamazione, “Mamma mia” proprio per accentuare la passione che Valentina trasmette in ogni post. Un risultato graditissimo, le basta poco per fare centro.