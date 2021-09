Wanda Nara, la splendida argentina immortala un momento speciale dedicato alla famiglia. L’incidente sexy non passa inosservato.

Presa di mira spesso dagli haters per le sue curve generose che la rendono tra le più desiderate dagli uomini, Wanda Nara riesce sempre con le sue foto e video a zittire chiunque – senza motivo – la critichi. Una bellezza squisitamente latina quella di Wanda Nara che ha vissuto tanti anni in Italia e da tempo si gode l’esperienza parigina.

Mamma di ben cinque figli, Wanda riesce sempre a destreggiarsi tra momenti professionali e quelli privati. Il suo profilo Instagram è un mix di scatti esplosivi ma anche teneri insieme alla sua famiglia. Nel suo ultimo scatto, un incidente sexy fa traballare il web. Non sono mancati i commenti provenienti da tutto il mondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Favolosa”: Michela Persico pazzesca, il vestitino aderente stuzzica l’immaginazione. La posa non è da meno – FOTO

Wanda Nara, i bottoni aperti della t-shirt non lasciano alcun dubbio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Tu sei arte” Diletta Leotta, la canotta aderente accende i fan: il lato A entusiasma – FOTO

Wanda Nara, bellissima nelle sue ultime foto che la immortalano in un momento dedicato alla famiglia, precisamente alla sorella – la modella bellissima Zaira – ed i “sobrinos” i nipoti. Un pranzo con la sorella, un’occasione per trovare del tempo per stare insieme. Wanda bellissima nel suo outfit semplice ma ad impatto con denim blu e maglia nera a costine i cui bottoni però – si vede soprattutto nell’ultima foto – sono come esplosi, tenuti tutti aperti e mettendo in mostra le curve illegali.

“Hermosas, lindas…” insomma le due sorelle sono molto supportate sul web e le foto sono piaciute. Dalle numerose storie si vedono chiaramente altri momenti del pranzo speciale, i bambini infatti tutti riuniti a tavola. Wanda spende spesso del tempo con la famiglia e si mostra sempre vicini ai suoi figli, come la gita a Disneyland per rendere felici tutti i bambini.

Un bel legame quello con la sorella, giorni fa hanno inebriato il web con questo video – sopra un frame – in cui si provano dei jeans e giocando tra loro come se fossero tornate adolescenti. Sicuramente un bel momento familiare.