La bella modella Ainett Stephen su instagram è una bomba di sensualità, le sue curve mandano il web in tilt

Ainett Stephen su instagram appare meravigliosa e sensuale, i fan non resistono e commentano ogni foto:“Che gran figa”, “La più bella del mondo”. La modella è entrata nella casa del Grande Fratello Vip da ormai due settimane, ed è già finita al centro dell’attenzione per un fatto spiacevole accaduto con un altro concorrente, si tratta di Amedeo Goria.

Ainett Stephen e Amedeo Goria cosa è successo davvero

All’interno della casa del Grande Fratello Vip le dinamiche si stanno già facendo calde. Recentemente al centro dell’attenzione è finita l’ex gatta nera de Il mercante in fiera, Ainett Stephens. La bella modella venezuelana ha subito delle avance poco gradite e spiacevole da parte di Amedeo Goria, anche lui concorrente di questa edizione del reality. I due sono finiti a dormire insieme perché gli altri avevano già deciso con chi condividere il letto. Qualche giorno fa ha fatto molto scalpore la scena ripresa dalle telecamere del GF Vip, di Amedeo Goria che prima di infilarsi sotto le coperte insieme alla Stephens si è tolto le mutande. Una scena poco gradita dal pubblico e dalla stesa Ainett.

In molti hanno condannato il fatto come una mancanza di rispetto gravissima nei confronti della modella e che addirittura dovrebbe valere un espulsione immediata dalla casa. In prima serata Alfonso Signorini ha affrontato il tema anche in modo scherzoso facendo scivolare nell’ironia la faccenda. Tuttavia la Stephen nei giorni seguenti si è trovata più volte a dover respingere e porre dei limiti a Goria che si faceva sempre più insistente. La modella ha messo in chiaro le cose, tra i due non ci sarà mai qualcosa oltre l’amicizia. Ainett è entrata nella casa single al 100% dopo la fine del matrimonio con Nicola Radici dal quale ha avuto un figlio.

Ma il fatto che sia single non giustifica affatto questo comportamento di Goria nei suoi confronti. Questi comportamenti sono stati criticati anche dal Movimento Italiano Genitori che invita l’azienda a rivedere con attenzione i limiti del programma che comunque ha un impatto e un’influenza sul pubblico che guarda da casa.