La bella influencer Alice Basso ha condiviso su instagram una serie di foto ed è semplicemente irresistibile

Alice Basso su instagram ha condiviso una serie di foto in primo piano con un rossetto rosso, camicetta azzurra e sguardo ammiccante. Arrivano i commenti dei fan che scrivono:”Sei magnifica!”, “Si ma devi stare calma santo Dio la gente può avere dei mancamenti”. L’influencer chiede ai followers di scegliere una delle quattro foto che ha scattato, ma la scelta è difficile e nessuno riesce a decidersi.

Alice Basso e il tenero ricordo del suocero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

L’influencer ha condiviso un post in memoria di suo suocero che scalda davvero il cuore. Di solito il rapporto con i suoceri non è mai così profondo ma Alice aveva instaurato una complicità unica. Ecco le sue parole:”Un anno fa festeggiavamo il tuo compleanno così. Oggi un anno dopo festeggeremo ancora con il tuo posto a tavola vuoto, ma il tuo bicchiere di prosecchinpieno. 4 mesi senza te a volte sembra impossibile non vederti arrivare. Mi fa ancora molto strano vedere tua moglie da sola. Non passa giorno senza un pensiero per te. Più d uno in realtà. Basta vedere una macchina per strada come la tua per aver l’istinto di guardare chi la guida, per suonarti, farti i fari.

Poi torno alla realtà. Non ho avuto il piacere i poter vivere i miei nonni ma tu mio amore di suocero oltre al nonno dei miei bambini lo sei stato un pò anche per me. Credo di averti fatto un regalo grande portare avanti il tuo cognome come tanto desideravi con 2 nipotini che hai amato tantissimo. Non dimenticherò mai la nostra ultima telefonata. Io da sola a Roma a cenare in camera e tu all’ospedale da solo. Abbiamo riso e scherzato come sempre ti avevo detto xhe ero a registrare una cosa che avremo visto in tv a giugno, anche se qualche pensiero brutto già lo avevo fatto dopo aver pronunciato quella frase. E infatti è andata così. Brando ogni tanto si incupisce e quando gli chiedo cosa succede mi dice “Mi manca il nonno Livio”. Eh già manchi tanto”.

Parole che nascondono nostalgia e tanto amore, quelle della Basso. Un amore così sincero e profondo per un suocero è cosa rara. Purtroppo è venuto a mancare ma lei e i suoi bambini lo ricordano sempre e continuano a festeggiare il suo compleanno.