Ana Mena e Rocco Hunt rilasciano una dichiarazione che spiazza i followers di Instagram: “I prossimi mesi saranno caldi”. Svelati i motivi

E’ ancora in testa alle classifiche musicali il brano “Un bacio all’improvviso“, singolo frutto della seconda collaborazione tra Rocco Hunt e Ana Mena. La canzone, rilasciata lo scorso 4 giugno, è nella lista dei brani più ascoltati del momento e maggiormente trasmessi dalle radio, come testimoniato dalla piattaforma Spotify. Solamente un anno fa, la cantante spagnola e il rapper salernitano duettavano nel singolo “A un passo dalla Luna“, sancendo di fatto quello che si sarebbe rivelato un sodalizio più che azzeccato. Poche ore fa, Rocco Hunt ha pubblicato uno scatto che lo ritrae assieme alla bellissima cantante: le dichiarazioni del rapper hanno mandato i followers di Instagram in tilt.

Ana Mena e Rocco Hunt, la rivelazione bollente sui prossimi mesi: “Saranno caldi” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Hunt (@poetaurbano)

“A un passo dalla Luna” e “Un bacio all’improvviso” sono rispettivamente i singoli che hanno contraddistinto l’estate 2020 e 2021. Frutto della collaborazione tra Rocco Hunt, rapper di Salerno, e Ana Mena, cantante spagnola, i brani hanno scalato le maggiori classifiche musicali sia nella versione italiana che in quella spagnola. Rocco Hunt, mediante l’ultimo post di Instagram, ha fatto un annuncio davvero strepitoso ai fan che lo seguono: “L’estate é finita e ‘Un bacio all’improvviso’ è 3 volte disco di platino“.

Un traguardo indubbiamente importantissimo per il rapper, che nella compilation si mostra accanto alla bellissima Ana Mena. I progetti del rapper di Salerno, tuttavia, non terminano affatto qui. Il cantante ha infatti deliziato i suoi sostenitori con un ulteriore, atteso annuncio: “Mancano 3 giorni all’uscita di ‘Fantastica’ e i prossimi mesi saranno altrettanto caldi“. Il singolo, realizzato in collaborazione con i Boomdabash, sarà distribuito fra pochissimi giorni.

Dopo il successo di “Ti volevo dedicare“, Rocco Hunt e il gruppo musicale salentino si preparano a fare nuovamente scintille insieme. Come si evince dai commenti di Instagram, i fan non stanno più nella pelle: “Complimenti“, “Siete i migliori“.