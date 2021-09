“Una bomba che spero mi colpisca”, Andrea Delogu: il vestito non contiene il lato B, strepitosa – FOTO

Andrea Delogu ha pubblicato sui social una doppietta di foto che ha lasciato senza fiato i suoi follower: in evidenza il suo lato B

La conduttrice televisiva Andrea Delogu ha voluto salutare i suoi follower con un bellissimo scatto in cui mostra a tutti uno dei suoi lati migliori.

L’11 e il 18 settembre la showgirl ha condotto le prime due serate evento dello show “Ricomincio dai Raitre” insieme a Stefano Massini. Lo spettacolo dà la possibilità di esibirsi direttamente dal Teatro Sistina di Roma a varie realtà bloccate dalla pandemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio tutto il settore degli eventi.

Andrea Delogu, la doppietta di foto che manda in visibilio i follower

La bella Andrea ha condiviso quindi i due scatti con un abitino verde e scarpe rosse, il tutto molto intonato con i suoi capelli di fuoco. I fan ne sono rimasti entusiasti tanto da scrivere fantasiosi commenti come: “Mi ricordo montagne verdi”, “Come sei bella”, “Favolosa”, “Strepitosa” e altri.

Uno dei più belli è stato: “Una bomba che spero mi colpisca“, davvero molto originale. Alla Delogu avranno di sicuro fatto piacere tutti questi apprezzamenti su di lei e la sua bellezza.

Oltre che per il fascino è apprezzata anche per il suo talento, messo in mostra in più occasioni. La sua ultima esperienza come detto sopra è stata quella di “Ricomincio da Raitre”, programma condotto insieme al collega Stefano Massini in cui ha mostrato anche di avere molto a cuore la questione degli spettacoli dal vivo, messi in ginocchio dall’emergenza sanitaria ed economica a causa della pandemia del virus.

L’ultima sua esperienza cinematografica invece è stata nel film “Nel bagno delle donne” per la regia di Marco Castaldi. È stata inoltre anche protagonista di video clip musicali quali “Ricordami” di Tommaso Paradiso del 2020, “Zero in condotta” dei Frontiera del 2004 e “Menagè a trois” di Ema Stokholma di quest’ anno.