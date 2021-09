Dopo le frasi shock pronunciate dalla Palombelli nel tribunale di Forum, arriva la spiegazione della presentatrice

Negli scorsi giorni la conduttrice del programma Forum, Barbara Palombelli, è stata al centro di diverse critiche in seguito a delle frasi sconcertanti pronunciate giovedì sera nel tribunale più famoso del palinsesto Mediaset, riguardanti i femminicidi. La Palombelli infatti ha chiesto: “C’è stato anche un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?“. La domanda ha fatto indignare i telespettatori ed il web che non hanno perso tempo e si sono fatti sentire, ma è arrivata anche la riposta della conduttrice.

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin e il suo Pier Silvio: le parole emozionanti e inaspettate

La conduttrice spiega la sua posizione in seguito alle affermazioni fatte a Forum

Durante un’intervista a ‘No stop news’ su radio 102.5, Barbara Palombelli è tornata sull’argomento femminicidio per chiarire la sua posizione in seguito alle frasi pronunciate nel tribunale di Forum. La conduttrice dell’ormai storico programma ha voluto spiegare il perchè di quelle parole. Il suo intento non era quello di colpevolizzare le vittime, ma cercare di comprendere cosa porta un uomo ad un atto simile.

Lei stessa dichiara: “Dobbiamo chiederci cosa succede se il tuo amore diventa il tuo aggressore o il tuo assassino, quali comportamenti possiamo blocccare prima che la rabbia diventi violenza“. La Palombelli inoltre, resasi conto delle frasi inappropriate, ha voluto scusarsi con l’azienda Mediaset e con tutti i telespettatori riconoscendo il suo errore nel parlare. La giornalista ha voluto anche soffermarsi un momento sulla questione dei femminicidi, in particolar modo sul discorso delle pene che vengono imposte, affermando di non ritenere il deterrente della pena sufficiente in quanto molti dei carnefici si tolgono la vita dopo aver ucciso e compagne.

LEGGI ANCHE -> Femminicidio Alessandra Zorzin, parla il padre dell’assassino: “Scusa”

La conduttrice ha raccontato ad Enrico Galletti e Giusi Legrenzi delle migliaia di critiche ricevute in questi giorni e si dice preoccupata, non tanto a livello personale in quanto ritiene che si debba sempre imparare dai propri errori, ma a livello globale sì ed affronta così il tema del cyberbullismo. Nelle ultime 48 ore la Palombelli è stata travolta da innumerevoli insulti che ha saputo sopportare riconoscendo il suo errore. La giornalista ha le spalle larghe, ma si capacita di come l’odio venga aizzato e si diffonda velocemente sul web, facendo l’esempio di Loretta Goggi e di molti giovani che ne restano schiacciati.