“Beautiful”, anticipazioni puntata 23 settembre: tutto ciò che Steffy non ha detto

Beautiful, anticipazioni 23 settembre: Steffy si apre con Finn e gli racconta alcuni segreti del suo passato.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Bill scontrarsi alla Forrester Publications. Il Forrester è andato a trovare lo Spencer per intimargli di stare lontano da Brooke. Dopo quanto è successo a casa Forrester, Ridge non vuole che lo Spencer si avvicini alla sua ex moglie. Nonostante i due abbiano divorziato, il loro legame è ancora molto forte e lui spera segretamente di poter tornare insieme a Brooke quando la situazione si sarà calmata. Nel frattempo Steffy ha insistito con il dottor Finnegan per farsi prescrivere antidolorifici più forti di quelli che lui gli ha dato all’inizio. Il medico però si è impuntato e le ha suggerito di provare a risolvere prima i suoi problemi psicologici. Secondo lui la dipendenza della Forrester dai farmaci è solo un modo per mascherare il dolore per la perdita di Liam.

Beautiful, anticipazioni 23 settembre: Ridge minaccia Bill

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge intimerà a Bill di stare lontano da Brooke. Secondo il Forrester, lo Spencer è tossico per le donne che gli stanno intorno e cadono nella sua trappola. Bill, dal canto suo, risponderà che Brooke lo ama ancora, esattamente come lui ha sentito quando ha origliato la loro conversazione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy si aprirà con Finn riguardo ad alcuni episodi del suo passato. La ragazza parlerà non solo della separazione da Liam, ma anche del difficile rapporto con Hope, dello scambio di culle e della perdita di Beth. Steffy, infine, si aprirà sulla morte della sorella gemella Phoebe.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda giovedì 23 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.