Caterina Balivo, il tributo agli anni ’90 non è mai stato così audace – FOTO

Caterina Balivo, la conduttrice osa con un outfit seducente che fa tornare indietro negli anni. Lei è semplicemente splendida.

Caterina Balivo è sicuramente tra le conduttrici più stilose della televisione italiana. Ogni mise si rileva un successo, merito anche del fisico super slanciato che le consente di indossare persino i capi più difficili e poco accessibili a chiunque. Sempre presente sui social, non perde occasione per stupire il suo pubblico che la segue sia in tv che su Instagram dove vanta ben 1,4 milioni di followers.

Ogni post corrisponde ad un tassello del puzzle che racconta la sua vita e spesso si “firma” Caterina Secret. Insomma, un racconto continuo della sua quotidianità che tiene conto anche dei suoi ricordi che confronta volentieri col web. Nell’ultimo post svela un aneddoto della sua “giovinezza”.

Caterina Balivo, il ricordo degli anni ’90: seducente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Le temperature miti favoriscono outfit ereditati dall’estate e adattati all’autunno e questo è ciò che propone la Balivo con un look che sicuramente piace e convince. Un tocco piccante che delizia gli occhi di chiunque la guardi: shorts bianchi appena sopra il ginocchio e blazer tenuto aperto che tende sul rosa chiarissimo, perfetta per la t-shirt che ha abbinato.

Bianca e che riporta un famoso logo di una serie televisiva cult degli anni ’90: Beverly Hills 90210. Sicuramente un telefilm che alle nuovissime generazioni non dice nulla ma che ha segnato sicuramente un’epoca. Alla domanda della conduttrice “Vediamo un po’ chi è team 90210 😜” sopraggiungono tantissime risposte di chi ha vissuto gli stessi incredibili anni.

La forma strepitosa di Caterina a cui si aggiunge il viso poco truccato ed il capello sbarazzino rende tutto ancora più fresco. “A Beverly Hills? Certo cara…anni 90…che bei ricordi” qualcuno scrive, insomma il post nostalgico ha riscosso successo.

Tra le storie è possibile inoltre ammirare la sfilata ad hoc della Balivo, sicuramente da non perdere. Gambe chilometriche rese ben visibili dagli shorts e un sorriso che conquista…tutte caratteristiche per diffondere il buonumore.