“Semplicemente stratosferica”, Cecilia Rodriguez gonna in glicine al “limite”, violata la censura: divina – FOTO

Cecilia Rodriguez asfalta la concorrenza con uno scatto epico in strada da far accapponare la pelle: brilla come una stella nel firmamento.

La sexy showgirl di origini argentine, Cecilia Rodriguez ha incantato tutti i suoi fan nel segno di una bellezza speciale e altrettanto delicata.

La sorella della più blasonata e quasi sempre sotto i riflettori, Belen, è salita in cattedra grazie alle sue specialità del “mestiere”. In uno scatto semplicemente divino ha raccolto tanti visitatori sul web che hanno speso per lei attributi importanti.

Non poteva mancare il suo apporto alla “causa” dell’Open Air di Milano Fashion Week 2021 che ha messo in mostra diversi volti dello spettacolo. Cecilia ha fatto irruzione tra le vie della città, mettendo in mostra il meglio del suo repertorio condito da un’eleganza raffinata e senza confini.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio i particolari che la compagna dell’ex ciclista da strada, Ignazio Moser ha messo in bella mostra, spiazzando tutti

Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan con una “sfilata” alla moda magnifica: sontuosa

