Inizia anche per Cecilia Rodriguez la Milano fashion week. La modella ha deciso di inaugurare la settimana con una foto davvero speciale!

È iniziata oggi la Milano fashion week 2021, una delle settimane più attese da tutti e tutte le appassionate del mondo della moda italiana e non solo! A bordo delle passerelle degli stilisti più celebri del momento posti in prima fila sono riservati a modelle e influencer. Cecilia Rodriguez, proprio come la sorella Belen, anche quest’anno sarà una delle VIP invitate a feste ed eventi esclusivi. La Rodriguez è tornata da Trento, dove è abituata a trascorrere gran parte del suo tempo in compagnia della famiglia del fidanzato Ignazio Moser, e si trova ovviamente a Milano. Vediamo come ha deciso di inaugurare questa settimana fashion!

Cecilia Rodrigues senza veli su Instagram, che fine ha fatto il fidanzato Ignazio Moser?

Cecilia Rodriguez ha deciso di inaugurare una delle settimane più fashion dell’anno… nuda! La sorella minore di Belen poche ore fa ha pubblicato una foto “senza veli” scattata all’interno di un camerino. Accanto a lei solo qualche vestito stropicciato e un manichino. Nessuna traccia del fidanzato Ignazio Moser, con cui però sembra procedere tutto a gonfie vele. La coppia, nata all’interno di una delle case del Grande Fratello più divertenti di sempre, resiste alle intemperie e resta più affiatata che mai.

Non si può dire lo stesso, purtroppo, degli ex compagni di avventura Ivana Mrazova e Luca Onestini: anche loro “nati” come coppia nel 2017, dopo quattro anni insieme si sono lasciati poco più di un mese fa. I fans di Cecilia e Ignazio ricordano bene l’affinità che si era creata tra i quattro all’interno del reality, diventata poi una solida amicizia anche fuori dalla Casa, e si augurano che i Rodriguez-Moser possano regalare loro un finale più felice.

La fotografia senza veli di Cecilia ha ovviamente riscontrato ampio successo su Instagram, dove tantissimi suoi followers hanno postato commenti di apprezzamento e complimenti. Chissà se nei prossimi giorni vedremo l’influencer indossare qualcosa di più elaborato, in occasione di questa importante settimana milanese!