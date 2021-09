Chi è Manuel Agnelli: vita privata, carriera, tutto sul giudice di “X Factor”

Riconfermato per la nuova edizione di X Factor nel ruolo di giudice Manuel Agnelli: scopriamo qualcosa in più sull’artista e produttore musicale

Accanto a Emma, Mika e Hell Raton ci sarà ancora una volta lui, Manuel Agnelli, che torna a X Factor per la sesta volta. Personalità di spicco e musicista affermato, il fondatore -nonché frontman- degli Afterhours è pronto a scovare nuovi talenti. In un’edizione ricca di novità, dal nuovo presentatore Ludovico Tersigni alla rimozione delle categorie, l’artista torna a rivestire i panni di giudice. Ecco alcuni dettagli sulla sua carriera e vita privata.

LEGGI ANCHE -> Valeria Rossi cantava “Sole cuore amore”. Che lavoro fa adesso

Chi è Manuel Agnelli: vita privata e carriera del giudice di X Factor

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Il debutto di Manuel Agnelli coincide con la fondazione degli Afterhours nel 1985. Il loro contributo alla scena musicale rock è stato fondamentale e ancora oggi vengono visti come un punto di riferimento. Nel corso della loro carriera hanno portato i loro brani in giro per il mondo, esibendosi anche negli Stati Uniti e in Canada, e la loro musica è conosciuta e apprezzata a livello internazionale.

Cantautore, musicista, autore e personalità televisiva, Agnelli ha intrapreso contemporaneamente anche una carriera solista pur mantenendo saldo il suo posto all’interno del gruppo. La sua passione per la musica lo porta a diventare anche produttore, arrivando a collaborare con numerosi artisti di spicco della scena italiana come Mina e Patty Pravo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Ballando con le stelle 2021”, cast completo sorprende tutti: nomi incredibili

Nel 2016 il grande debutto televisivo arriva con la prima esperienza come giudice di X Factor, avventura che ripeterà per tre anni consecutivi prima di prendersi una pausa. Il suo ritorno lo scorso anno ha generato grande entusiasmo e il talent lo ha riconfermato anche per l’edizione del 2021. Tra i talenti scoperti e fortemente voluti dal cantautore troviamo i Maneskin, di cui ancora oggi è mentore. È stato lui ad affiancarli sul palco del Festival di Sanremo lo scorso marzo, in occasione della serata cover. La loro esibizione di “Amandoti” è stata una delle più apprezzate dal pubblico.

Negli ultimi anni ha avuto modo di condurre un programma nella quale rivestì anche il ruolo d’autore. Con “Ossigeno“, in onda per due stagioni su Rai3, ha voluto approfondire diverse tematiche legate alla vita dell’artista, al suo rapporto con la musica e con il mondo circostante.

Pur essendo una persona piuttosto riservata, della sua sfera privata il pubblico conosce due delle persone per lui più importanti. Manuel Agnelli è legato da più di vent’anni a Francesca Risi, diventata anche la sua curatrice d’immagine. I look dell’artista sono studiati e ideati proprio da lei. La coppia ha dato alla luce una figlia, Emma, nata nel 2005.

LEGGI ANCHE -> Gemma Galgani, sfiorata la tragedia dopo l’operazione: la verità a “Uomini e Donne”

La nuova edizione di X Factor ha avuto inizio con la messa in onda delle prime audizioni, per assistere alle fasi successive del talent e vedere all’opera Manuel Agnelli l’appuntamento è per ogni giovedì su Sky Uno, Now Tv e TV8.