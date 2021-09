Laura Torrisi ha condiviso una foto autunnale e la sua bellezza e conquista i numerosi fan che le dedicano frasi da innamorati

Laura Torrisi ha condiviso una foto su instagram e come sempre è bellissima, i suoi fan non resistono e commentano all’infinito. “Sei la donna più bella del mondo giuro sei unica il tuo sorriso mi emoziona mentre mi perdo nel tuo sguardo magnetico”. Un’altro utente scrive:”Ci si innamora di te solo a guardarti”. Ma oltre alla bellezza, l’attrice porta con se un bagaglio di saggezza che condivide con i suoi fan, parla dell’autunno e di ciò che le porterà in questo nuovo anno.

Laura Torrisi e la riflessione poetica sull’autunno

L’attrice ha condiviso due foto in cui appare con una foglia secca che segna l’inizio a tutti gli effetti dell’autunno. Sotto la foto scrive un post lunghissimo che riflette sull’autunno e su ciò che porta alle persone. Ecco le sue parole:“Mi piace l’autunno. Mi piace perché ci insegna a lasciar andare le cose che non ci nutrono più. Ci insegna che per poter voltare la pagina bisogna trovare il coraggio di far cadere le foglie secche, a costo di lasciar spoglio e freddo il nostro ramo, così che un giorno potranno nascerci sopra nuovi germogli. Oggi è l’equinozio d’autunno e mi è tornata in mente una signora molto anziana che ho conosciuto durante uno dei miei viaggi. Che amava raccontare dei suoi riti e di quanto l’aiutassero anche solo simbolicamente a liberarsi di alcune cose, a lasciar andare appunto.

Uno di questi si fa propio in questo giorno e consiste nel cercare e raccogliere delle foglie dal colore caldo e di dorma diversa l’una dall’altra. E scriverci sopra una parola che racchiuda ciò che vogliamo lasciare andare. Ad esempio: voglio liberarmi della paura del giudizio, sulla foglia scriverai “giudizio”. Trovare poi un posto nella natura dove liberare ogni foglia al vento. Dove le foglie possono andare via da voi pronunciando ciò da cui desideri liberarti mentre compi l’azione”. Una leggenda davvero bellissima quella raccontata dalla Torrisi, che ha sentito da un anziana anni fa e che le è rimasta impressa, sopratutto per l’insegnamento che ne ha tratto.

Ossia che quando lasci andare ciò di cui non hai più bisogno nella tua vita, fai spazio affinché la guarigione abbia luogo, invitando più benedizioni a fluire sulla tua strada. L’attrice ha molto da sanare e da lasciar andare nella sua vita, come il dolore provato negli ultimi mesi a causa dell’endometriosi che l’ha costretta ad operarsi due volte. Forse questo inizio della nuova stagione porterà più serenità e fortuna alla bella Torrisi.