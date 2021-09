“Avanti sempre a testa alta”, Elisa Isoardi sguardo vivace e sorprendente arresta il tempo: ti inchioda sul posto – FOTO

Elisa Isoardi fa felici tutti i suoi followers di Instagram con un primo piano super accattivante: sguardo che fa innamorare all’istante.

La showgirl e conduttrice ex Rai, Elisa Isoardi ha riempito i cuori dei followers di Instagram con un primo piano davvero encomiabile.

L’ex naufraga di Temptation Island ha impressionato tutti nel segno della sua inimitabile bellezza. I fan hanno posto l’attenzione nel commento sotto il post, dove Elisa ha denunciato gli oppressori delle libertà personali.

“Non permettere mai a nessuno di rovinare la tua pace soltanto perché non ne ha una sua”. Un messaggio che preoccupa e non poco gli addetti, che hanno alimentato le curiosità attorno al personaggio televisivo non di certo nel suo miglior periodo.

Elisa attende da tempo una chiamata dalla rete ammiraglia. Nel recente passato aveva cercato di superare le prove di resistenza a L’Isola dei Famosi per bruciare le tappe, ma non è andata esattamente come voleva, a causa di forfait forzati che l’hanno vista retrocedere nella classifica delle preferenze dei followers

Elisa Isoardi lo sguardo magnetico arresta il tempo: semplicemente stupenda

