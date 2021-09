Elisabetta “in bianco ha il suo perchè”: classe e eleganza senza confini. Trasparenze ovunque per la Gregoraci – FOTO

Elisabetta Gregoraci fa impazzire i fan in occasione di un evento molto speciale che rimarca la sua incredibile bellezza.

La showgirl e compagna di Flavio Briatore ha fatto il pieno di likes in occasione di una giornata ricca di impegni.

Per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di fare sul serio con una delle passerelle di bellezza più accattivanti e sensuali di sempre. La madre di Nathan Falco ha sfoggiato un abito da principessa da favola durante l’ultima pubblicazione via social.

Un colpo d’occhio straordinario in vista di un’occasione imperdibile in quel di Milano. Nel capoluogo lombardo è in corso la celebre “Open Air – Fashion Week 2021” che mette in risalto grandi e piccoli volti dello spettacolo.

Una classe ed eleganza davvero smisurata per un fascino senza confini come pochi hanno dimostrato durante questa speciale avventura. In attesa della premiazione finale, Elisabetta ha dato modo agli addetti di giudicare la sua performance di stile, non scevra di dettagli trasgressivi

Elisabetta Gregoraci e la passerella di bellezza incantevole: strepitosa

