“Sei l’erede di J LO”, Elodie e quella somiglianza senza precedenti VIDEO bollente

La cantante romana si esibisce in una performance nella quale dimostra quanto sia la vera e propria erede di Jennifer Lopez. Sublime!

Elodie ha, ormai, conquistato davvero tutti. Lontani i tempi in cui era nella scuola di ”Amici” e si definiva il ‘Brutto anatroccolo‘, si nascondeva dietro un paio di occhiali grandi e dei capelli fucsia che potessero distogliere l’attenzione da tutte le sue insicurezze.

Aveva una gran voce ma era troppo impacciata sul palco. Si vergognava e non sapeva come muoversi tanto che neanche le lezioni di ballo riuscivano a farle fare una performance in grado di accendere il pubblico in studio.

Eppure tutti rimanevano ammaliati da lei. Non le servivano grandi movimenti, bastava la sua presenza scenica e la sua voce per emozionare chi era all’ascolto.

Uscita dalla scuola di ”Amici”, dove si era classificata seconda alle spalle del suo amico Sergio Sylvestre, ha iniziato la sua carriera di cantante al fianco di Emma Marrone che l’aveva presa sotto la sua ala protettiva. Ha partecipato a ‘Sanremo’ e interpretato alcuni singoli che sono diventati veri e propri tormentoni estivi.

Ha studiato molto Elodie, fino a spiccare il volo e diventare una delle artiste emergenti più amate sul panorama musicale italiano.

Elodie è Raffaella Carrà: standing ovation

Dopo aver messo in scena le doti che ha acquisito da primadonna, affiancando in una serata Amadeus nell’ultima edizione del ‘Festival di Sanremo’, è diventata conduttrice de ‘Le iene’ e continua a affascinare tutti ogni volta che sale su un palco.

Sensuale e disinibita è diventata una vera e propria star a tutto tondo e domina la scena. In questo video ha interpretato il brano ‘Pedro’, rivisitando il mito di Raffaella Carrà nella trasmissione condotta da Alessandra Cattelan.

Mai fuori luogo, ogni sua esibizione è un tripudio di complimenti e standing ovation per la cantante più bella e desiderata del momento.