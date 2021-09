Eva ha regalato uno scatto da sogno a tutti i suoi followers: la diva ungherese in bikini è comodamente seduta su un muretto.

Eva ha abituato troppo bene il suo pubblico di ammiratori. La diva ungherese, dopo aver realizzato diversi calendari sexy (tanti anni fa), ha trovato una nuova frontiera su dove condividere le sue fotografie pazzesche. Instagram è terreno fertile per modelle, influencer e showgirl: la nativa di Gyor non poteva non tentare di conquistare anche il noto servizio di rete sociale.

Dopo un giorno di pausa in cui l’ex attrice dei film a luci rosse ha postato una foto dal parrucchiere, il suo profilo ha nuovamente accolto uno scatto da arresto cardiocircolatorio. Eva è comodamente distesa su un muretto e indossa uno dei suoi bikini spettacolari. Il suo lato A indimenticabile è davvero in bella mostra: la foto è di una bellezza sconvolgente.

Eva sul muretto con il bikini: lato A indimenticabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

“Poiché solo nel buio appare si dimentica che la luna è in cielo anche di giorno”: è questa la frase che accompagna il post odierno, scritto sia – come ormai abbiamo imparato- in italiano che in inglese. Numeri inarrestabili per la star ungherese: quasi 4mila likes in meno di un’ora.

Eva assume una posa provocante su un muretto e indossa solamente un bikini sexy. Il suo décolleté rompe letteralmente gli schermi degli utenti mentre il suo stacco di coscia non passa di certo inosservato. La sua sensualità non è quantificabile e le sue gambe piazzate così in primo piano sono illegali.

In queste ore, Eva e la figlia Mercedesz sono in Ungheria con alcuni amici. Dopo mesi e mesi di attacchi social o in diretta televisiva, è possibile che tra le due sia ritornata la pace. Al momento però non è apparso nessun post che possa testimoniare ciò.