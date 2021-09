Eva, ancora una volta, regala una gioia ai suoi followers: la nativa di Gyor ha postato una foto in cui indossa un costume troppo sottile.

Eva, di giorno in giorno, riesce sempre di più a sorprendere tutti i suoi followers pubblicando scatti da fantascienza. Passano gli anni, ma la diva ungherese è in uno stato di forma perfetto. Le sue forme sono al suo massimo splendore: proprio come quando realizzava i calendari sexy, la reazione dei fan è sempre la stessa.

Questa sera, la nativa di Gyor ha lasciato di stucco i seguaci mettendo in rete una fotografia incantevole. La nostra diva ungherese ha il fondoschiena praticamente scoperto, con il costume che è appena un filo sottile.

Eva sale sulla scala: il costume è un filo troppo sottile

Per vedere lo scatto con il didietro scoperto di Eva, vai su successivo.