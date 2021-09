“Ti amo e non so perché” Federica Masolin, la sua bellezza incanta, piovono dichiarazioni – FOTO

La giornalista ieri si è recata in un luogo magico e proprio da lì ha deciso di immortalare la sua felicità con uno scatto molto minimale ma intenso e sensuale.

È conosciuta come la giornalista volto noto delle gare di Formula 1 anche se presto la vedremo condurre su Sky il pre e post partita del posticipo di campionato e le gare del venerdì nel programma “La Casa dello Sport Night”.

Parliamo di Federica Masolin, la 35enne che con la sua bellezza e professionalità sta davvero tirando fuori le unghie in un mondo fatto di stereotipi maschili, e sembra proprio ci sia riuscita appieno.

Invito spettacolare ieri per la giovane, infatti si è recata in un posto magico come leggiamo nella descrizione a margine del suo ultimo post: “Grazie @casadeiofficial per l’invito! Bello conoscere @_ariannacasadei_ e il suo mitico papà, gusto e passione per una super collezione, come sempre! 👠✨”. Vediamo il suo look per l’evento?

NON PERDERTI ANCHE —> Antonella Elia in giallo con un fisico da ventenne, qualcosa di pazzesco – FOTO

Federica Masolin gioca a carte scoperte, bellezza disincantata che mette fuori gioco la sua community

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

LEGGI ANCHE –> “Sguardi che permettono di respirare” Giulia e Silvia gli outfit ti lasciano a bocca aperta – FOTO

Direttamente nell’ingresso di Palazzo Parigi Milan Hotel & Grand Spa Federica è stata immortalata in tutto il suo splendore. La vediamo indossare dei jeans bianchi fascianti in vita abbinati ad un top smanicato dello stesso colore, maxi blazer sulle spalle con micro fantasia tartan e borsetta Chanel a completare il look ricercato e fine.

Sorride alla fotocamera che l’ha catturata in tutto il suo fascino, anche lei si sta godendo la Milano Fashion Week e non è passata certo inosservata né ai presenti né tantomeno ai fan che la seguono su Instagram.

Pochi minuti dopo la pubblicazione dello scatto sono iniziati ad arrivare i messaggi dei fan che hanno però molto il sapore di una dichiarazione d’amore vera e propria:

“Tenetevi la Leotta, mi tengo stretto la Sig.ra Masolin, che pezzo di gnocca”, scrive qualcuno. Leggiamo però anche: “Ti amo e non so perché. O forse sì 😍”, “Non si può essere più bella, come fai?”, “Va bė, bella forza! A te starebbe bene anche un sacco di juta con la cintura in corda! 😆”.