Federica Pellegrini, sotto il pigiama niente: il dettaglio bollente – FOTO

La lunga estate 2021 ha portato emozioni e trionfi incredibili allo sport italiano. Cominciando dalla Nazionale di Mancini agli Europei di calcio e dalla cavalcata di Matteo Berrettini a Wimbledon, fino alle vittorie agli Europei di volley sia della squadra femminile che della squadra maschile.

In mezzo, una spedizione alle Olimpiadi mai così piena di medaglie. Ben 40, i metalli portati a casa dalla pattuglia azzurra, con alcuni tasselli destinati a restare nella storia, come i trionfi nell’atletica. O come le ultime gare della ‘Divina’, Federica Pellegrini. Alla quinta Olimpiade, la nuotatrice più vincente di sempre della storia azzurra ha portato a casa la quinta finale nella sua specialità e si è messa al servizio della squadra nelle staffette.

Grande emozione e commozione alla sua uscita dalla vasca, ma la sua storia non finisce qui. Federica è ancora in gara, nella International Swimming League, come capitano della squadra dell’Aqua Centurions. E nel prossimo weekend a Napoli tornerà in vasca.

Il capoluogo partenopeo le ha tributato fin qui una accoglienza da regina.

