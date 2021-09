Equilibri sempre più precari in quel di “Forum”: la nuova disputa in diretta vedrà la reazione imprevista dei presenti e della sua conduttrice, Barbara Palombelli.

Una nuova disputa, sfiorando con sonorità i limiti del sopportabile, si accende come un razzo dinanzi alle telecamere della storica trasmissione Mediaset, adibita a verosimile aula giuridica, di “Forum“. Nata negli anni ’80 come un iniziale punto di riferimento su questioni di attualità, il programma sembrerebbe, secondo almeno il parere di alcuni telespettatori sul web, avvicinarsi via via ad un lento ma costante declino, sfiorando forse gli apici toccati soltanto dal ben riconosciuto oltralpe “trash televisivo all’italiana”.

A soli pochi giorni dall’episodio che ha scosso la sensibilità di una tangibile moltitudine di persone per via delle “involontarie” affermazioni pronunciate dalla sua conduttrice sulla delicata e mai scontata questione riguardanti gli ancora numerosissimi casi di femminicidi nella penisola, Barbara Palombelli non ha nuovamente mancato di rendersi protagonista di un’ulteriore polemica.

“Forum”, nuova disputa rompe gli equilibri: la reazione di Barbara Palombelli

Al centro delle polemiche ad una sola settimana dal suo ritorno a “Forum” questa volta sarà Paolo Ciavarro. Il figlio d’arte ed ex gieffino, nonché futuro papà visto il solcare del quinto mese della sua dolce metà, Clizia Incorvaia, ha avuto da ridire sulla condotta “assolutistica” della sua collega Giulia Campesi durante la risoluzione di un caso già particolarmente “complesso”. Dopo le affermazioni condivise in aula da Federico, diciannovenne con richiesta di mantenimento rivolta all’imputata figura paterna ed una problematica situazione familiare. Un padre adottivo presentato da lui come un “fallito, nullità, femminuccia“, di cui non tituba a vergognarsene pubblicamente. Toccate tali corde le figure cardine della trasmissione cecheranno di riportare ordine in studio, ma provocando un’inattesa reazione al suo interno.

“Nessuno ha vissuto l’esperienza di questo povero ragazzo, non giudichiamo“. Affermerà di risposta alla situazione la Campesi, scatenando immediatamente il rigetto di Ciavarro. “Una rabbia così la accetto da uno che è cresciuto per strada senza genitori”, tuonerà l’ex coinquilino del “GF Vip”. Per poi concludere citando la sua esperienza dinanzi all’incredulità dell’influencer: “ho avuto un altro padre io, ma i genitori possono sbagliare”, ha sottolineato Ciavarro, non riuscendo comunque a vincere l’idea della Campesi, che proverà ad insistere.

Successive incomprensioni non riusciranno a far trovare un accordo lasciando degenerare la situazione già difficile da gestire per i presenti, quanto per il pubblico da casa, che vedrà porre nel dimenticatoio l’argomento principale. Per chiudere, infine, il siparietto dovrà intervenire aspramente la Palombelli. “Silenzio o faccio sgombrare l’aula“.