Un’ondata di sprezzante sincerità è pronta ad invadere la casa del “GF Vip”. Le critiche “sottili” innescano una serie di esilaranti reazioni a catena. Il caos prenderà subito piede.

In attesa che la partner in crime della supermodella Ainett Stephens e dell’esuberante showgirl Francesca Cripriani, la conduttrice Manila Nazzaro, reagisca al risultato fruttato dalla nuova proposta di gioco indetta nella serata di ieri dal “Grande Fratello Vip“, l’albero dei “Pregi e Difetti” si appresta a tessere tele poco rassicuranti.

Dunque, mentre Manila risulterà essere: “presuntuosa, saccente ed invadente” per ben tre concorrenti. Qualcuno tenterà di prendere le sue difese. Interverrà però a tal proposito Alex Belli: “guarda che ti rimando in cucina a pelar le patate“, minando la finora sfoggiata sicurezza del “divertente” attore Davide Silvestri. Definito a sua volta dal restante della combriccola come alquanto “noioso” ed “incoerente”.

“GF Vip”: caos in casa, piovono critiche pungenti: “ti rimando in cucina a pelar le patate”

Gli aneddoti sul dichiarare i “Pregi e Difetti” continuano a susseguirsi. Alex, che riceverà la busta numero 4 da parte del restante dei coinquilini, sarà uno dei pochi ancora a restare in perfetto equilibrio. Per lui infatti una lunga serie di complimenti. La “presunzione” a quanto pare non è proprio il suo forte. “Per chi sei inutile?” si rivolgerà a lui Davide “Quasi per tutti” risponderà Carmen Russo. Risate ed ilarità di vario genere sembrano però celare un auspicio di bufera quanto prima.

“Infantile, superficiale, dolce gentile” sarà Sophie Codegoni. Mentre un “ottuso, chiuso, diverte, libero” in calcio d’angolo per il confuso Samy. “Perché non conosci tutte le sfumature linguistiche…“, continuerà Carmen: “un po’ ottusello“, accompagnata dal coro dei presenti. “Maleducata, pigra, superficiale, egocentrica” la standing ovation raggiungerà in fretta Clarissa. “Pigra… Va bene. I piatti non li lavo più, li lavate voi, li lascio là”. “Educata meglio di così…“, si lascerà poi sfuggire qualcuno dall’ombra, tentando di punzecchiare l’orgoglio ferito di Clarissa. “Devi farti gli affari tuoi“, interverrà allora Katia Ricciarelli prima di aprire il suo verdetto.

“Carismatica, legante, ottusa, prepotente, egocentrica e…“, per concludere in bellezza: “petulante“. Un risultato simile giungerà anche per Soleil. La quale vorrà esibirlo volontariamente in bella vista accanto a quello della Ricciarelli. A quanto pare, l’elettrico status di calma prima della tempesta, potrebbe starsi gradualmente iniziando ad avvertire.