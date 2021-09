Litigi nella Casa del GF: “Sono sempre i soliti”, Manila sbotta contro tutti

Vengono alla luce i primi litigi all’interno della Casa del Grande Fratello VIP: Katia e Jessica non ce la fanno più, Manila sbotta contro tutti.

Nella Casa del Grande Fratello VIP 2021 iniziano ad emergere le prime tensioni, inevitabili durante il lungo periodo di stretta convivenza. Se i primi giorni il gruppo sembrava affiatato e in armonia, la situazione dentro la Casa sembra essersi fatta più difficile da gestire. Nelle scorse ore sono state protagoniste di diversi litigi Katia Ricciarelli e Jessica Selassié, che si sono lamentate a gran voce dei comportamenti dei compagni. Vediamo subito cosa è stato a infastidire le due VIP.

Guarda qui —> “Grande Fratello Vip”, concorrente abbandona la casa: annuncio a sorpresa

Grande Fratello VIP, iniziano le tensioni all’interno della Casa più famosa d’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GFVIP 6 Sondaggi 📹🧿 (@grandefratellovipsondaggi)

Guarda qui —> Katia Ricciarelli, l’omofobia non si ferma: interviene Cristiano Malgioglio

Inizia ad appesantirsi la situazione dentro la Casa del Grande Fratello VIP. Protagonista di alcuni gossip, di nuovo, Katia Ricciarelli. La cantante si è lamentata dell’orario del pranzo, troppo tardi per una persona della sua età. “Rispetto le persone e le loro abitudini, ma voglio anche essere rispettata io. Non posso più aspettare le 15:00 per mangiare” si è sfogata. A darle mano forte sono intervenute Jessica e Carmen Russo: anche secondo loro i coinquilini non dimostrano il minimo interesse verso i desideri degli altri, e sembra essere proprio il cibo il problema principale all’interno della Casa.

Ma non è solo l’orario del pranzo a destabilizzare la situazione. Secondo Jessica, infatti, ci sono anche tante altre negligenze che se curate potrebbero migliorare la convivenza per tutti. La principessa ha chiesto esplicitamente ai compagni di pulire il bagno e la doccia dopo averli utilizzati, cosa che evidentemente non veniva fatta. Anche Manila Nazzaro ha colto la palla al balzo per lamentarsi del spropositato uso di piatti e bicchieri che, pare, non vengono poi nemmeno lavati e rimessi a posto a disposizione degli altri. “Chi usa le tazze le lava, le asciuga e le mette a posto” ha detto Miss Italia. “Ho lavato almeno 20 tazze, va benissimo tutto ma siamo sempre gli stessi a fare le cose. Le cose si fanno subito, perché il lavandino serve vuoto”.

Si è sentita offesa Soleil Sorge, che ha rimproverato Manila di essere un po’ troppo bacchettona. “Devi sempre dire la tua a chiunque va in cucina. Un po’ più di calma” le ha consigliato. Insomma, ancora nessun litigio grave all’interno della Casa, ma non è detto che questi piccoli disaccordi possano trasformarsi in qualcosa di più pesante con il passare dei giorni.